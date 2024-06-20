Французская компания откроет в Украине завод по обслуживанию систем ПВО и РЭБ, а также создаст новый ударный БПЛА

Французская оружейная компания Thales подписала с украинской оборонной промышленностью три соглашения по усилению оперативной поддержки Сил обороны Украины. Они касаются планов по совместному обслуживанию систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также по производству нового БПЛА.

Видео дня

Об этом в четверг, 19 июня, сообщили на сайте компании. Соглашения от имени Thales были подписаны старшим исполнительным вице-президентом по международному развитию Паскалем Сурисом, исполнительным вице-президентом по безопасным коммуникациям и информационным системам Кристофом Саломоном, а также исполнительным вице-президентом по наземным и воздушным системам Эрве Дамманном.

Как отмечается, два соглашения касаются одного из предприятий Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность (ранее "Укроборонпром").

В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет способствовать поставке и эксплуатации оборудования, в частности, средств электронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которой Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытание и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В третьем соглашении говорится о намерении совместно с компанией FRDM разработать и произвести беспилотную авиационную систему, способную нести и выпускать боеприпасы.

"Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала", – прокомментировали в Thales.

Thales – компания, которую совместно контролируют французское государство и производитель истребителей Dassault Aviation. Она является европейским лидером по производству радаров ПВО и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оружейный концерн Rheinmetall договорился с Украиной о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первые такие БМП должны быть построены уже в этом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!