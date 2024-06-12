Украина с Rheinmetall будут совместно производить БМП Lynx: чем особенна боевая машина

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall договорился с Украиной о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первые такие БМП должны быть построены уже в этом году.

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Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на слова министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина. При этом ни он, ни руководитель Rheinmetall Армин Паппергер не предоставили никакой конкретной информации о местонахождении предприятия.

Это было сделано в целях безопасности в условиях войны с РФ.

Отмечается, что представители обеих сторон договорились начать совместное производство на полях Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Украина расширяет собственную оружейную промышленность с помощью иностранных партнеров, чтобы в будущем стать более независимой от импорта оружия. Центральное место занимает государственная вооруженная компания "Укроборонпром", с которой Rheinmetall основал несколько совместных предприятий. Также в понедельник партнеры ввели в эксплуатацию завод, на котором будут ремонтировать поврежденные в бою танки", – говорится в статье.

Что известно о БМП Lynx

Lynx – это гусеничная платформа разработки и производства германской компании Rheinmetall. Она может быть сконфигурирована как боевая машина пехоты, командно-штабная машина, боевая разведывательная машина, БРЭМ или медицинская машина. Впервые Lynx была представлена в 2016 году на выставке Eurosatory, а два года спустя была показана ее более тяжелая версия KF41.

Боевая машина Lynx имеет модульную конструкцию и может быть оснащена разным вооружением. Она может использоваться либо как боевая машина пехоты, либо в так называемом варианте Skyranger, как зенитный танк с пушкой калибра 30-35 миллиметров. Также БМП можно вооружить 120-миллиметровой пушкой с танка Leopard.

Основным вооружением боевой машины является башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика.

БМП разработана с использованием современных технологий повышающих защиту машины (модульная броня, активные системы) и ситуационную осведомленность. Машина имеет три члена экипажа и перевозит до шести или восьми человек десанта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и немецкий машино- и оружестроительный концерн Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

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