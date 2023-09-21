Французские самолеты Mirage 2000 не подходят для Украины: в Воздушных силах объяснили причину

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат указал, что французские штурмовики Mirage 2000, которые Париж готов передать Киеву, не смогут заменить многофункциональных истребителей, необходимые нашим пилотам для получения преимущества в воздухе. Напротив, российская ПВО может просто их уничтожить.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Укринформ. Игнат подчеркнул, что Украина ценит любую помощь от партнеров, но только не в случае с этими бортами.

"Ну A-10 штурмовик чем может помочь, если российское ПВО его просто уничтожит? Нам нужно завоевать преимущество в воздухе. Нам нужен многоцелевой самолет, современный", – пояснил военный.

Игнат подчеркнул, что именно современные западные истребители помогут уменьшить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях, охранять воздушное пространство Украины, наносить высокоточные удары по наземным, водным и по воздушным целям.

Напомним, Франция намерена передать Украине боевые самолеты Mirage 2000 из своего авиационного арсенала. Переговоры на эту тему уже ведутся между Киевом и Парижем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВС ВСУ Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 "значительно сдвинулся с места". Он также отметил, что география стран, присоединившихся к "самолетной коалиции" для подготовки украинских пилотов, продолжает расти.