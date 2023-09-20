Франция может передать Украине истребители Mirage 2000: чем особенны и какие переговоры продолжаются

Украина и Франция обсуждают возможности поставок истребителей Mirage 2000 из состава французских военно-воздушных сил.

Как пишет издание Intelligence Online, стороны уже близки к заключению такого соглашения. Как говорится в сообщении, делегация командующих штабом Воздушных сил Украины отправилась во Францию для согласования деталей будущего соглашения.

Предполагается, что в рамках договоренности Киев получит пока неопределенное количество единиц Mirage 2000.

В частности, ВС ВСУ заинтересованы в специализированной штурмовой версии Mirage 2000D.

Кроме того, по данным Intelligence Online, Париж уже мог приступить к обучению пилотов ВСУ по системе вооружения "Мираж" в результате договоренностей, достигнутых в 2022 году между президентами Украины и Франции.

Подготовка продлится несколько месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велис и Роморантен-Лантене.

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Чем особенны истребители Mirage 2000D

Версия Mirage 2000D адаптирована для полетов на малых высотах и наземной атаки/наземной поддержки. Такие боевые самолеты способны нести блоки электронной разведки ASTAC, запускать крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow и бомбы с лазерной наводкой.

Французские ВВС имеют на вооружении более 50 таких истребителей, которые проходят модернизацию для улучшения возможностей воздух-воздух и воздух-земля, а также дополнительную, тактильную, централизованную систему атаки и навигации, которая облегчит пилотирование.

Некоторые Mirage 2000D были модернизированы радиостанциями VHF-FM и системой передачи видео ROVER, которые вместе с системой передачи данных Link 16 позволяют безопасно обмениваться информацией, собранной модулями самолета с командными центрами или получать данные от дружественных сил на земле.

Intelligence Online отмечает, что такие характеристики должны заинтересовать ВСУ, поскольку позволят расширить количество платформ для запуска Storm Shadow/Scalp EG, используемых в настоящее время на Су-24.

Кроме того, благодаря Link 16 самолеты Mirage 2000D смогут получать данные в режиме реального времени от множества разведывательных ресурсов, развернутых НАТО для помощи Украине, и будут совместимы с американскими истребителями F-16.