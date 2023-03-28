Франция может передать Украине 40 истребителей Mirage 2000: СМИ узнали подробности

Франция планирует выкупить около 40 истребителей четвертого поколения Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и передать их Украине. Среди стран-доноров также фигурируют Индонезия и Греция.

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Об этом, по результатам собственного расследования, пишет французский интернет-портал Intelligence Online. Сейчас издание выясняет все детали будущего соглашения.

"После длительного переговорного процесса, который несколько недель тяготил оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока самолетов Mirage 2000-9", – говорится в сообщении.

Сообщается, что первый транш, скорее всего, выполнят именно Объединенные Арабские Эмираты.

Что за самолет Mirage 2000

Mirage 2000 (Мираж-2000) – это многоцелевой французский истребитель четвертого поколения, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Был основным боевым самолетом Военно-воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века, пока в 2006 году не был заменен многоцелевым истребителем Rafale.

Также принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. В частности, ВВС Объединенных Арабских Эмиратов имеют на вооружении 59 самолетов модернизированной экспортной версии Mirage 2000-9, приобретенных в 1989 году. ВВС Греции имеют на вооружении 44 самолета Mirage 2000 различных экспортных модификаций, поступавших с 1988 по 2007 год. Индонезия среди стран-операторов этих самолетов не фигурирует.

Сборочную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета. Последний Mirage 2000 был отправлен ВВС Греции 23 ноября 2007 года.

По своим характеристикам Mirage 2000 близок к советскому МиГ-29 и британскому Panavia Tornado. Это самолеты одного поколения. В поп-культуре самолет Mirage 2000 можно видеть во французском фильме "Рыцари неба" (2005 год).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 марта Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж рассматривает возможность передачи Украине первой партии бывших основных боевых самолетов государства Mirage 2000. Также французские инструкторы готовы провести программу обучения наших пилотов в небе над Варшавой по согласованию с Польшей.

22 марта в СМИ появилась информация о том, что 30 украинских пилотов во Франции проходят ускоренную подготовку управления истребителями Mirage 2000. Однако в воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.

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