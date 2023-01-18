Многофункциональные Tornado: что за самолеты просит Украина у Германии

Военно-воздушные силы ВСУ к началу войны были представлены лишь образцами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР), но в течение месяцев активных воздушных боев их ряды значительно поредели и нуждаются в качественном и количественном усилении.

Видео дня

У боевых пилотов Воздушных сил ВСУ в фаворе американские истребители F-16, однако в правительстве Украины прорабатывают все возможные варианты, среди которых чаще всего звучало название шведских истребителей 4-го поколения JAS 39 Gripen. Однако на днях заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее бывший послом Украины в Германии, обратился к правительству ФРГ с предложением передать украинской армии боевые самолеты Tornado.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не предоставить эти Tornado Украине", – написал украинский дипломат в Twitter.

Идея на первый взгляд может показаться сумасшедшей, однако, учитывая готовность Украины собирать со всего мира старые МиГ-29, вариант с Tornado выглядит вполне себе рабочим, ведь это самолеты одного поколения. Однако у Германии может быть свое мнение на этот счет.

OBOZREVATEL разбирался – что это за самолеты Tornado и как они могли бы усилить Военно-воздушные силы ВСУ.

Что за самолет

Tornado (полное название – Panavia Tornado) – это двухместный многоцелевой боевой реактивный двухмоторный самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Также известен под названиями MRA-75 и Panavia 200.

Самолет был разработан и построен в начале 1970-х годов европейским консорциумом Panavia Aircraft GmbH, который по инициативе британцев создали компании British Aerospace (42,5%, Великобритания), Messerschmitt-Bölkow-Blohm (42,5%, Германия) и Alenia Aeronautica (15%, Италия).

На боевое дежурство Tornado заступил в начале 1980-х годов и помимо собственно Великобритании, Германии и Италии был взят на вооружение Саудовской Аравией. В свое время широко использовался при боевых действиях в Ираке (1991 год) и на Балканах (1999 год). Хотя серийное производство этих самолетов прекратилось в 1998 году, они до сих пор эксплуатируются всеми этими странами, кроме Британии, которая в 2019 году сняла с вооружения последние Tornado, заменив их на истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Tornado существует в следующих основных модификациях: истребитель-бомбардировщик Tornado IDS, перехватчик Tornado ADV и разведчик/самолет радиоэлектронной борьбы Tornado ECR.

Истребитель-бомбардировщик Tornado IDS – базовая и наиболее массовая версия самолета. Имеет несколько подверсий: Tornado GR1 (ударный истребитель), Tornado GR1A (тактический всепогодный разведчик), Tornado GR1B (морской ударный истребитель), Tornado GR4 (модернизированный истребитель-бомбардировщик GR1), Tornado GR4A (модернизированный).

Разведчик/самолет радиоэлектронной борьбы Tornado ECR – кроме сбора разведданных, этот самолет предназначен для миссий подавления противовоздушной обороны противника. Он имеет датчики для обнаружения использования радаров и оснащен противорадарными ракетами AGM-88 HARM.

Всепогодный дальний перехватчик Tornado ADV – задумывался, как долговременный перехватчик для противодействия угрозам со стороны бомбардировщиков времен "холодной войны". По сравнению с базовой версией он имел большее ускорение, улучшенные двигатели, увеличенный корпус (что позволило увеличить емкость топлива), лучший радар и изменения в программном обеспечении. Участие в воздушных боях с истребителями противника в его обязанности не входило из-за сравнительно низкой маневренности.

Летные характеристики

Самолет Tornado спроектирован по аэродинамической схеме с крылом изменяемой стреловидности (в зависимости от ситуации может принимать дельтовидную и стреловидную форму). Изменяемая геометрия крыла обеспечивает минимально возможное сопротивление воздуха во время маневров на разных высотах. Например, когда крылья отведены назад, открытая площадь крыла опускается и сопротивление значительно уменьшается, что способствует выполнению высокоскоростного полета на низких высотах.

Сменное крыло может принимать любой угол стреловидности от 25 до 67 градусов с соответствующим диапазоном скорости для каждого угла. Уровень стреловидности крыльев (то есть угол крыльев по отношению к фюзеляжу) можно изменять в полете непосредственно пилотом вручную. Некоторые Tornado ADV дополнительно были оснащены автоматической системой изменения стреловидности крыльев, чтобы снизить нагрузку на пилота.

При разработке также значительное внимание уделялось характеристикам Tornado при взлете и посадке на коротком расстоянии. Так, для меньшей дистанции взлета и посадки самолет может сворачивать крылья вперед до положения 25 градусов и разворачивать закрылки и передние планки в полный размах, чтобы позволить самолету взлетать и приземляться на меньших скоростях.

Эти особенности в сочетании с двигателями Rolls-Royce RB199, оснащенными реверсом тяги, обеспечивают Tornado отличную управляемость на низкой скорости и уникальные характеристики взлета и посадки.

Для выполнения миссий на дальние расстояния Tornado имеет дополнительные подкрыловые топливные баки и выдвижной заправочный зонд для дозаправки в воздухе. При этом система дозаправки в воздухе позволяет одному Tornado дозаправлять другой.

Авионика

Tornado имеет кабину с тандемным сиденьем (штурман-наводчик размещается позади пилота). Управление навигацией, связью и оружием происходит через ряд циферблатов и переключателей, установленных с обеих сторон центрально расположенного многофункционального дисплея диагональю 32,5 см.

Основные средства управления самолетом – это гибридная система управления полетом, состоящая из аналоговой квадруплексной системы управления и повышения стабильности (CSAS), подключенной к цифровой системе автопилота и управления полетом (AFDS). Кроме того, сохранен определенный уровень механической реверсивной способности для защиты от потенциальной неисправности. Также в элементы управления полетом была встроена система искусственного ощущения (artificial feel).

РЛС Tornado представляет собой комбинированный навигационно-атаковый доплеровский радар, одновременно сканирующий цели и осуществляющий полностью автоматизированное наблюдение за рельефом местности для полетов на низких высотах.

Различные варианты Tornado имеют разную авионику и оборудование в зависимости от их миссий. Например, перехватчик Tornado ADV имеет отличную от других вариантов радарную систему, предназначенную для операций противовоздушной обороны. Он способен отслеживать до 20 целей на расстоянии до 160 км.

В свою очередь, разведчик Tornado ECR имеет инфракрасную систему изображения для разведывательных полетов, а также оснащен системой излучателя-локатора (ELS) для обнаружения использования вражеского радара.

Отдельные модели для нацеливания боеприпасов с лазерной наводкой оснащены лазерным дальномером с целеуказателями.

Вооружение

Tornado может использовать большинство вооружений воздушного базирования в ассортименте армий стран-членов НАТО, включая как неуправляемые бомбы, так и бомбы с лазерной наводкой, противокорабельные и противорадарные ракеты, а также специализированное оружие, такое как противопехотные мины, противоракеты или боеприпасы для уничтожения взлетных полос. Всего при боевом радиусе действия почти в 1400 км Tornado может брать на борт до 9 т вооружения.

В течение десятилетий Tornado подвергался различным модернизациям и модификациям с целью адаптации самолета к новым видам оружия. Эти обновления повысили возможности самолета и позволяют ему до сих пор быть конкурентоспособным.

Среди современного вооружения, для развертывания которого было адаптировано Tornado, можно выделить бомбы Enhanced Paveway и Joint Direct Attack Munition, противорадарные ракеты AGM-88 HARM, а также современные крылатые ракеты Brimstone, Taurus и Storm Shadow. В противокорабельной версии GR1B каждый самолет может нести до четырех противокорабельных ракет Sea Eagle. Также Tornado является потенциальным носителем тактического ядерного оружия.

Для ближнего боя Tornado вооружен двумя 27-мм револьверными пушками Mauser BK-27, установленными внутри под фюзеляжем. При этом перехватчик Tornado ADV вооружен только одной пушкой – левую пушку пришлось заменить тепловизором (но, как уже отмечалось, ближний бой – не его профиль). А в разведывательных моделях вообще отказались от обоих пушек, чтобы освободить место для инфракрасных датчиков.

Для защиты самолет оснащен бортовыми средствами пассивного противодействия угрозам, такими как тепловые ловушки и дипольные противорадарные отражатели.

Перспективы

Если верить информации из открытых источников, то по состоянию на сегодняшний день Германия имеет не 93, а 88 самолетов Tornado, из которых 68 – ударной модификации ICR, остальные 20 – самолеты радиоэлектронной борьбы модификации ECR. Однако вряд ли в планы германского правительства входит отказ от них в течение ближайших лет семи-восьми.

Дело в том, что, несмотря на объявленные намерения обновления боевого авиапарка и перехода на американские истребители пятого поколения F-35, Германия до сих пор не заключила соответствующий контракт с США. В то же время она запустила программу модернизации своих Tornado, работы по которой будут продолжаться вплоть до 2025 года, и цель которой – продлить срок службы этих самолетов максимум до 2030 года.

Поэтому при всей привлекательности (или непривлекательности – кому как) самолетов Tornado шансы получить их на вооружение Воздушных сил ВСУ крайне малы. Кроме того, они являются потенциальными носителями ядерного оружия, что может стать дополнительной политической причиной отказа. А Германии, как мы знаем, только дай повод не поставлять вооружение Украине, и она его не упустит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!