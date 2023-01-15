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В МИД предложили Шольцу отдать Украине около 100 боевых самолетов Tornado

Ольга Липич
War
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В МИД предложили Шольцу отдать Украине около 100 боевых самолетов Tornado

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к Германии с предложением передать украинской армии, борющейся с вторжением России, боевые самолеты Tornado. Это вооружение Берлин должен вскоре заменить другим.

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С таким призывом выступил заместитель главы МИД Андрей Мельник, который ранее был послом Украины в Германии. Предложение на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 15 января, он адресовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Мельник отметил, что Вооруженные силы Германии имеют 93 таких танка. Однако в ближайшее время Бундесвер планирует заменить их истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину", – написал украинский дипломат.

В МИД предложили Шольцу отдать Украине около 100 боевых самолетов Tornado

Накануне стало известно, что немецкие оппозиционные силы снова призвали Шольца разрешить передачу танков Leopard украинской армии. Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что "упрямый канцлер" мешает военной помощи.

Ранее Шольц попытался оправдаться за то, что не принимает решения о передаче Украине Leopard. Он рассказал о поляке, который остановил его во время пробежки и поблагодарил за то, что политик "не позволил польскому правительству свести его с ума".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять Leopard Украине или предоставит их сама;

– в Германии заявили, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard. Прежде, чем передавать оружие, страна должна посоветоваться с партнерами.

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