В МИД предложили Шольцу отдать Украине около 100 боевых самолетов Tornado

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к Германии с предложением передать украинской армии, борющейся с вторжением России, боевые самолеты Tornado. Это вооружение Берлин должен вскоре заменить другим.

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С таким призывом выступил заместитель главы МИД Андрей Мельник, который ранее был послом Украины в Германии. Предложение на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 15 января, он адресовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Мельник отметил, что Вооруженные силы Германии имеют 93 таких танка. Однако в ближайшее время Бундесвер планирует заменить их истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину", – написал украинский дипломат.

Накануне стало известно, что немецкие оппозиционные силы снова призвали Шольца разрешить передачу танков Leopard украинской армии. Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что "упрямый канцлер" мешает военной помощи.

Ранее Шольц попытался оправдаться за то, что не принимает решения о передаче Украине Leopard. Он рассказал о поляке, который остановил его во время пробежки и поблагодарил за то, что политик "не позволил польскому правительству свести его с ума".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять Leopard Украине или предоставит их сама;

– в Германии заявили, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard. Прежде, чем передавать оружие, страна должна посоветоваться с партнерами.

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