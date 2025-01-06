Фридман использовал странную карту Украины во время интервью с Зеленским: в чем проблема

Американский подкастер Лекс Фридман в интервью с президентом Владимиром Зеленским показал некорректную карту военных действий в Украине. На видео показали полностью оккупированными Крым и четыре области Украины, что не является правдой.

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Во время трехчасового подкаста, опубликованного на Youtube-канале Офиса президента, в воскресенье, 5 января, появилась карта Украины, где вся территория государства изображена желтым цветом. В то же время, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а также Крым – красно-желтым.

Зарисованными оказались все территории этих регионов, включая населенные пункты, которые не находятся под оккупацией российской армией. "Оккупированным" оказался и Херсон, который Силы обороны освободили еще осенью 2022 года, и областной центр Запорожье, который никогда не был в оккупации.

Напомним: по оценкам американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на декабрь 2024 года российские войска оккупировали примерно 99% Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей.

В интервью Лексу Фридману Владимир Зеленский рассказал о возможных переговорах с Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом по завершению войны, прощении белорусского диктатора Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ, при каких условиях Украина готова к прекращению огня, о президентских выборах и своей готовности баллотироваться на второй срок. OBOZ.UA собрал самые главные тезисы.

Лекс Фридман – американский подкастер, исследователь искусственного интеллекта и преподаватель в Массачусетском технологическом институте MIT. У него есть украинские корни, его родители родом из Киева и Харькова. В 1994 году переехал в США.

Фридман стал известным благодаря своему подкасту "Lex Fridman Podcast", где общается с учеными, предпринимателями, политическими деятелями и культурными лидерами.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что решение о том, баллотироваться ли на второй срок, будет принимать после того, как завершится война. Он будет обсуждать этот вопрос в том числе и с семьей.

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