'В наших силах закончить войну в 2025 году': основные тезисы по интервью Зеленскому Фридману

Президент Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Глава государства рассказал о своем видении того, как можно вести переговоры с Путиным, об извинениях белорусского диктатора Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ, при каких условиях Украина готова к прекращению огня, о президентских выборах и готовности балотироваться на второй срок.

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Чтобы провести разговор, Фридман приехал в Украину. Полное видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента. OBOZ.UA собрал самые главные тезисы.

Как могут состояться переговоры с Путиным

Зеленский не согласится на разговор о завершении войны в Украине в трехстороннем формате – он, избранный президент США Дональд Трамп и Путин. Сначала он хочет разговора с Трампом – если тот предложит сильные гарантии безопасности для Украины, тогда Киев будет готов говорить и с россиянами.

Извинения Лукашенко: "Вова, это не я..."

Через несколько дней после начала вторжения России в телефонном разговоре Лукашенко принес извинения Зеленскому за пуски российских ракет с территории Беларуси и уверял, что не контролирует ситуацию.

"Ты поверь, Володя, это не я", – пересказал Зеленский слова непризнанного президента РБ. Он тогда ответил, что считает Лукашенко таким же убийцей. Тот попытался оправдаться: мол, ты пойми, "с россиянами воевать нельзя".

Войну можно завершить в 2025 году

Для стабильного мира Украине необходимы гарантии безопасности – членство в НАТО, пакет оружия и санкции против России. Без этого Путин может возобновить атаки.

Приглашение в НАТО может быть предоставлено только всей Украине в ее международно признанных границах, однако действие НАТО может распространяться только на подконтрольные территории Киева.

Также нужны также энергетические санкции, чтобы лишить Путина доступа к денежной прибыли от нефти, которую он может использовать для финансирования войны.

Когда Украина согласится на прекращение огня

Прекращение огня станет возможным, когда Украина получит от партнеров больше оружия, чтобы отразить будущие нападения России. Если договоренности будут работать, Украина не будет его применять.

"Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом. Поэтому я прошу: оружие сейчас", – сказал президент.

Выборы пройдут сразу после завершения войны

"Это предусмотрено законом, иначе парламенту придется менять законодательство, что будет крайне сложно. Мы хотим выборов, которым можно доверять", – сказал Зеленский, добавив, что 8,5 миллиона человек уехали за границу, миллионы находятся на ВОТ.

И одна из важнейших проблем – обеспечить возможность голосования для миллиона военных.

"Сказать, что у нас нет коррупции, значит лгать"

Зеленский заявил, что коррупция в Украине есть, но государство открыто об этом говорит и борется с ней. В то же время, антикоррупционная система в Украине – самая сложная в Европе.

"У нас за решеткой находится самый влиятельный олигарх – Коломойский. Ни ЕС, ни США не могли с ним справиться. Безусловно, бытовая коррупция существует, но институционально я уверен, что Украина это преодолеет. Для этого нужно время", – заявил он.

Мир не помог Украине перед вторжением России

США и союзники не сделали достаточно, чтобы предотвратить войну в Украине, и не оказали помощи перед вторжением. Он призвал партнеров запугать РФ санкциями до начала войны, а не только в ответ на вторжение.

"Не говорите, что будет, если он пересечет границу и будет убивать, мы введем санкции. Это х**ня. Извините, реально", – сказал глава государства.

О втором президентском сроке

"Это будет зависеть от того, как завершится война, а также от мнения людей. В первую очередь – от моей семьи", – сказал президент.

По его мнению, обсуждать выборы до окончания войны "нет смысла".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только, когда Украина будет иметь серьезные гарантии безопасности. Это необходимо для того, чтобы Путин не мог снова вернуться с войной.

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