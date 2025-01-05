'Сначала садимся с Трампом': Зеленский изложил свое видение мирных переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский сказал, что не согласится на разговор о завершении войны в Украине в трехстороннем формате – он, избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин. Глава государства хочет, чтобы сначала состоялся его личный разговор с Трампом.

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Если американский политик предложит сильные гарантии безопасности для Украины, тогда Киев будет готов говорить и с россиянами. Об этом он сказал в подкасте Лекса Фридмана.

Кроме того, Зеленский уверен, что к диалогу следует привлекать Европу, ведь голос ЕС также должен быть услышан в вопросе завершения войны.

"Я думаю, 25 января или в другой день, мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина. Это важно нам сесть с ним. Во-вторых, для нас очень важно, чтобы и Европа, потому что мы является частью Европы не только географически и геополитически, также имела голос", – сказал он.

Зеленский уверен, что европейские лидеры будут и дальше поддерживать позицию Украины. Трамп имеет влияние в странах Европы, которой не было раньше у американского президента. Это дает веру в то, что он сможет остановить войну, сказал президент.

"И мы с Трампом договоримся. И если он предложит сильные гарантии безопасности и вместе с Европой, то после этого может быть уже разговор с россиянами. И только так, а не просто мы сразу сели втроем", – добавил глава государства.

Как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, это будет пас Путину, добавил Зеленский. По его словам, российский диктатор стремится поссорить его с Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина согласится на остановку огня на фронте, если получит оружие для отражения будущих нападений России. Если прекращение огня будет работать, Украина не будет ее применять.

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