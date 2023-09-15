Фронт, производство оружия и проведение спецопераций: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, заслушали отчет о результатах последних спецопераций против российских захватчиков и говорили о планировании следующих таких миссий.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Также на Ставке подробно рассмотрели ситуацию на всех направлениях фронта.

Гарант заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих, которые отвечают за войска на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье и юге.

Речь шла и об обеспечении наших защитников, которые продолжают давать отпор агрессору. Для этого нужно, чтобы были хорошо налажены поставки оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта. Также важным пунктом является производство разных видов вооружения для ВСУ.

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"Большой доклад Минстратегпрома по поводу текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успехи наших защитников 14 сентября. Ликвидацию системы ПВО на территории временно оккупированного Крыма он назвал триумфом.

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