ФСБ бросает за решетку и мужчин, и женщин: на оккупированной части Украины новая волна "охоты на ведьм"

На временно оккупированной территории Украины российские спецслужбы активизировали усилия по поиску тех, кто помогает Силам обороны Украины. Больше всего информации об облавах и задержаниях приходит из Херсонской и Запорожской областей, где "шпионом" и "диверсантом" может стать кто угодно.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Запорожская область

Сегодня оккупированная часть региона находится в зоне особого внимания российских спецслужб. Именно тут чаще всего задерживают "шпионов" и "диверсантов", которым вменяют "работу" на Службу безопасности Украины и Главное управление разведки МОУ.

Один из последних случаев – задержание сотрудниками ФСБ мужчины и женщины (жителей Запорожской области), о котором стало известно 15 июля.

В каком именно населенном пункте это произошло, оккупанты не говорят. Однако они записали ролик, где показали, как эфэсбэшники врываются в квартиру и бросают мужчину лицом в пол. Затем обоих задержанных заставили как по написанному зачитать текст с "признанием". Это обычная практика оккупантов. Как рассказывали те, кто прошел российский плен, под принуждением (а зачастую захватчики применяют пытки) человек скажет что угодно.

"Такой "отлов" ни в чем не повинных людей, по разным причинам оставшихся на оккупированной территории, давно не новость. Однако бывают периоды, если так можно выразиться, особой активизации действий российских силовиков", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, для этого есть несколько причин.

"Конечно же, оккупанты пытаются сломить малейшее сопротивление украинцев. Но также они то и дело отчитываются наверх о пойманных "украинских шпионах", чтобы поставить галочку: вот, мол, какая эффективная наша работа. И каждый провал российских спецслужб (той же ФСБ – в том числе и на территории РФ) подстегивает их "совершать подвиги" на временно оккупированной территории Украины. Там они могут делать что хотят, пользуясь пока что своей безнаказанностью", – объяснил офицер.

Украинцы в оккупации обратили внимание на еще один момент. Они говорят, что больше всего зверствуют оккупанты в Мелитополе и Бердянске.

"В этих городах засилье представителей российских спецcлужб, разведки, военных. Тут всегда останавливаются различные проверяющие. Потому у нас чаще всего и проходят облавы. Да-да, самые настоящие – это когда с двух сторон перекрывается улица и оккупанты останавливают всех прохожих. Проверяют документы, опрашивают, читают переписки в смартфоне, смотрят историю браузера, а также есть ли установленное приложение какого-либо украинского банка. Тогда проверяют еще и транзакции. И если кто-то показался подозрительным, то забирают с собой", – рассказал нам местный житель.

Херсонская область

Российские оккупанты проводят усиленные проверки и на подконтрольной им части Херсонской области. Например, была информация о массовых обысках в Скадовском районе.

"Жители всех населенных пунктов, которые находятся вблизи Скадовска, подвергаются тщательным проверкам. Особенно напряженная ситуация в селе Круглоозерка. Там проверяют телефоны, документы, а также банковские переводы. Ищут какие-либо доказательства сотрудничества с СОУ", – сообщили активисты движения сопротивления "Желтая Лента". Они также призвали украинцев быть внимательными и осторожными.

Жители оккупированной части Херсонщины связывают это со страхом оккупантов, по которым точно и успешно работают ВСУ.

"Ищут наводчиков, тех, кто передает информацию украинским военным. А с 1 августа еще и решили запретить местным жителям приближаться на 15 километров к Днепру. Для этого вообще нужно будет получать спецразрешение", – поделились украинцы в оккупации.

Крым

Несмотря на то что полуостров оккупирован вот уже 10 лет и не относится к "новым регионам", которые Россия, наплевав на международное законодательство и здравый смысл, насильно "присоединила", опасений у оккупантов меньше не стало.

То и дело в сети появляются видео, на которых обозленные крымчане высказывают россиянам, что о них думают.

"Оккупантов просто трясет от этих роликов. Они понимают, что, мягко говоря, не все крымчане их поддерживают, не все являются идейными сторонниками России. Много разговоров ходит о том, что в ближайшее время у нас на полуострове будет самое настоящее пекло – и речь точно не о погоде. Потому сейчас новый виток "охоты на ведьм", поиска "шпионов", – рассказал нам крымский татарин.

На прошлой неделе российская спецслужба отчиталась о задержании в Крыму 42-летнего местного жителя, который якобы передавал украинской военной разведке данные о расположении подразделений российской армии на территории полуострова и непосредственно Севастополя. Теперь мужчину обвиняют в "шпионаже".

А несколько дней назад ФСБ задержала жителя Симеиза, обвинив его в том, что он "собирался выехать в Украину, чтобы воевать против России".

"Так это на самом деле или нет, сказать сложно. Может, эфэсбэшники снова врут. Однако сам факт того, что они озвучили подобное, говорит о многом", – считает наш собеседник на оккупированном полуострове.

Наиболее пугает и выводит из себя российских захватчиков то, что движение сопротивления на оккупированной части Украины не сломлено, а это для российских военных преступников чревато серьезными последствиями. И они хорошо это понимают.