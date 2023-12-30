ФСБ и ГРУ создали базу данных 'нелояльных' украинцев в оккупации: в ЦНС рассказали, для чего

Оккупационные войска государства-агрессора России создали так называемую базу жителей временно захваченных территорий, подозреваемых в "нелояльности" к российским захватчикам. В список враг уже внес информацию о более чем 100 тысячах человек.

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Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления. По данным украинского подполья, наполнением базы занимаются оккупанты из Главного разведывательного управления (ГРУ) и Федеральной службы безопасности РФ.

Местные оккупационные администрации помогают захватчикам выявлять "нелояльных" украинцев. Как отмечают в ЦНС, в дальнейшем доступ к такой базе данных будут иметь оккупанты на блокпостах.

"Фактически, РФ превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это сознательная политика Кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле", – подчеркнули в центре.

Там также напомнили, что украинцы на временно захваченных россиянами территориях могут известить о позициях и действиях врага. Рассказать о расположении баз и складов оккупационных войск можно с помощью "Спротив.Бот".

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики в оккупированном Мариуполе усиливают патрулирование и мобилизационные меры, в армию оккупантов забирают мигрантов. Захваченный город находится под усиленным контролем петербургского ОМОН, также там присутствуют Росгвардия и кадыровцы.

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