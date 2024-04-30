"ФСБшники сказали: скоро будет фейерверк": российские захватчики ввели "готовность №1" на оккупированой части Украины

На временно оккупированной территории Украины, а также в пропускном пункте российского аэропорта "Шереметьево" ужесточили меры безопасности. Они рассчитаны на то, чтобы предотвратить "проникновение террористов и диверсантов". Оккупационная власть обтекаемо говорят о некоей опасности "во время майских праздников", а "часом Х" в первую очередь считает день инаугурации Путина.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Крым, спишь?

Новость о предоставлении Украине долгожданной военной помощи от США в тот же день вызвала бурную реакцию оккупантов и их пособников. Различные Z-каналы моментально разразились угрозами, а некоторые – прогнозами на первую половину мая. В частности один аффилированный с МО РФ Telegram-канал прямо заявил о том, что в ближайшее время стоит ожидать украинских ударов.

"Если прибавить официальные заявления о дополнительных поставках дальнобойных ракет, включая ATACMS и Storm Shadow (не то, чтобы их еще не было, просто теперь получен зеленый свет на их применение), то получаем цельную картину: новые попытки ударов не за горами. И случится это может во время майских праздников, а еще более вероятно, что к инаугурации президента 7 мая", – написал известный Z-канал.

В сообщении также уточняется, что в первую очередь они ожидают ударов по Крымскому мосту, "внимание к которому уж очень высоко".

К слову, во избежание взрывных сюрпризов грузовым автомобилям запрещен проезд по мосту, можно только легковым автомобилям и рейсовым автобусам. Всех водителей и пассажиров, а также их багаж, сейчас усердно досматривают - прогоняют через рамки и интероскоп (ренгенотелевизионное оборудование для бесконтактного досмотра предметов).

Но очередей в Крым, соответственно, и наплыва желающих отдохнуть там на майские, не наблюдается. Спокойно и на КПП "Чонгар" (Генический район Херсонской области). В Telegram-каналах пишут, что очередей нет, разве что долго досматривают грузовой транспорт.

"Тем не менее сейчас всех, кто едет в Крым, россияне очень тщательно проверяют. Особое внимание уделяют так называемым "новым россиянам" – жителям оккупированной территории Украины. Их они шмонают по-черному, подозревая что любой из них может быть диверсантом или наводчиком. Разговаривал со своим знакомым, который прошел такую фильтрацию. Он поделился, что ФСБшники в разговоре между собой обсуждали, что "скоро будет фейерверк, так что готовность №1". Фейерверком они называют ожидаемый ими ракетный удар от ВСУ", – рассказал собеседник OBOZ.UA из Крыма.

Сотрудники российской ФСБ проверяют не только документы, но и все гаджеты. По словам нашего собеседника, в обязательном порядке открывают социальные сети, смотрят уведомления, контент. "Проверяют и фото в галерее телефона. У моей родственницы вообще пробили номера из ее телефонной книги по какой-то своей базе. Мало приятного", – добавил он.

Домой не добраться, а там тоже кошмар

Нервничают и российские захватчики в Запорожской области. По словам источников OBOZ.UA в оккупированном Мелитополе, в городе также ужесточили "порядки".

"У нас ходят разговоры, что на майские обязательно будут сюрпризы от украинских военных. Оккупанты психованные, на улицах их стало еще больше с автоматами наперевес. Боятся и бавовны, и диверсантов. Но автомат против ATACMS точно бесполезен", – поделился житель оккупированного города.

По его словам, в последние дни выросло и число отказов во въезде в московском аэропорту "Шереметьево". Находящийся там контрольно-пропускной пункт стал практически единственной возможностью украинцам родом из того же Мелитополя или других населенных пунктов оккупированной части Запорожской области через Россию приехать домой. Речь идет о тех, кто не получал российские паспорта и проживает, например, на свободной от оккупантов территории Украины или же в странах ЕС.

Сейчас в "Шереметьево" ужесточили фильтрацию украинцев (она может длиться несколько суток). У них в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев, фотографируют, забирают все гаджеты (телефоны, ноутбуки, планшеты) на проверку. Очень долго допрашивают и по малейшему поводу отказывают во въезде. Причем если есть запрет, то уже аж до "окончания СВО".

Шествия под запретом

Еще одна дата, которая вызывает опасения россиян – 9 мая. В этот день в столице страны-агрессора Москве отменили проведение шествия "Бессмертный полк", а также в других городах России и на оккупированной части Украины. Он в этом году пройдет в онлайн-формате.

Первая заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что отмена шествия связана "с имеющимися угрозами общественной безопасности".

Боятся оккупанты проводить и парады 9 мая, правда не везде. Известно, что они уже отменены в приграничных регионах РФ, а также на оккупированной территории Украины.