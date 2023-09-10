Фукуяма: исход войны РФ против Украины повлияет на весь мир

То, как закончится война России против Украины, будет влиять не только на соседние государства, но и на весь мир. В том числе и на Азиатский регион, где существует риск агрессии Китая в отношении Тайваня.

Видео дня

Об этом заявил американский политолог из Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, выступая на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Пресс-служба форума процитировала его на своем официальном сайте 10 сентября.

"В зависимости от результата этой войны, многое может измениться в других странах", – сказал он.

"Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран немедленно подвергнется влиянию в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У России есть претензии на суверенные территории этих стран. Надеюсь, у них будет возможность развиваться как независимые демократии", – продолжил политолог.

Это будет иметь влияние и на Юго-Восточную Азию, ведь "еще совсем недавно почти никто в этом регионе не воспринимал идею, что Китай решится насильственным путем выступить против Тайваня и свергнуть демократически избранное правительство этой страны", сказал эксперт.

Исход войны также затронет внутриполитическую ситуацию в США. Фукуяма отметил, что в Штатах правые политсилы тяготеют к модели управления "сильной рукой", предпочитая видеть своим лидером кого-то, похожего на российского главу Владимира Путина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Френсис Фукуяма заявил, что минимальным условием для переговоров Киева и Москвы будет освобождение Украиной Херсонской и Запорожской областей от оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!