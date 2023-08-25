Автобан 0408

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За Роботино россияне держались зубами и когтями. Оно и не удивительно. Роботино было, по сути, опорником на границе между первой и второй линией обороны. Его потеря РОВ - это выход СОУ🇺🇦по трассе 0408 на прорыв второй линии обороны, при том, что по флангам были вбиты клинья.

Фактически, сейчас, именно в этой локации, трещащая по швам оборона РОВ в Запорожской области, начинает трещать громче всего, хотя, казалось бы, с чего бы это?

Ведь запорожская группа войск "Восток", численностью около 100 тыс л.с. в 3 и более раз больше наступающих украинских сил.

К тому же, вторая линия обороны в глубину 15-20 км, в то время как первая линия обороны в среднем имела в глубину 5 км. Неужели командованию РОВ и вправду есть за что переживать, имея в наличии линию оборону в трижды глубже нежели ту, что СОУ прорывали два с половиной месяца?

Да. И следует понимать почему.

Первая линия обороны это самое сложное из всех препятствие перед наступающими силами. Во многом потому, что это минные поля, усыпанные окопами и траншеями, находящиеся под огневым воздействием противника. Минные поля и позиции врага тормозят продвижение наступающих, а артиллерия дополняет.

Во второй линии обороны, количества минных полей в разы меньше, но там концентрация механизированной компоненты: танки, ББМ, артиллерия. И именно с этой компонентой возникает у наступающей стороны не меньшие проблемы, нежели с минными полями первой линии. Но есть нюанс.

Сейчас по 0408 РОВ сконцентрировали невероятное количество подразделений, для противодействия прорыву СОУ🇺🇦. Это и десантура 7-й ДШД, и морпехи 810-й ОБр МП, и пушкари 4-й АБр, и разведосы 100-й ОРБр, и 1430-й и 1431-й МСП терморегулирующих вентилей... то есть, территориальных войск.

В общем, масса массивная, но потрёпанная и, по состоянию на сейчас, критически недоукомплектованная. То есть, штатного количества техники, соответствующего потребностям и характеристикам удержания второй линии обороны у них попросту нет.

Ещё в начале года я описывая ситуацию с комплектацией у РОВ по плацдармам отмечал, что на юге у них с этим одно из худших положений. После двух с половиной месяцев активных боевых действий ситуация ухудшилась ещё больше. То есть, полноценно держать вторую линию они не смогут.

И теперь, столкнувшись с ситуацией, когда основного ресурса, который должен сдерживать противника по второй линии обороны, попросту нет в достаточном количестве, командование РОВ начинает паниковать. А ведь это было освобождено только Роботино. Не за горами Старомлиновка.

Представьте себе линию обороны, рвущуюся сразу в двух местах. Рвущуюся когда заткнуть даже один прорыв сил попросту недостаточно.

Но самое интересное в этой ситуации то, что порваться может ещё в одном месте. Но об этом позже, а пока, наблюдаем за автобаном 0408.

Слава нації!