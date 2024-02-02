Пленный российский оккупант из Краснодарского края рассказал о своем разочаровании московской пропагандой. Он не обнаружил в Украине "нацистов" и "неофашистов", которыми пугают россиян, а рупора Кремля Владимира Соловьева обозвал "чокнутым бараном".

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Видео с рассказом пленного по имени Андрей Монак опубликовали украинские СМИ. 28-летний россиянин рассказал, что приехал в Украину из станицы Челбасской Краснодарского края РФ.

До войны он прошел путь от прораба до дояра и ветеринара, а после вторжения РФ в Украину подписал контракт и поехал копать окопы на передовую. Однако неожиданно для него самого стал штурмовиком, хотя не имел боевого опыта, рассказал россиянин.

Увидев, какие потери несет его подразделение, сдался в плен.

"Я когда зашел, там посадку трупов увидел, никому не нужных. Министерских. Просто их там дома ждут, этих пацанов, мужиков. Почему не забрать, тем более посадка их?" – рассказал Андрей Монак.

Он добавил, что не повстречал в Украине никаких "неофашистов" или "нацистов", которыми пропагандисты пугают население РФ.

"Я вообще не понимаю, где тут фашисты, где нацисты? Я вот попал в плен, я хоть не был в боевых действиях, но я их не вижу. Какие там неофашисты, как там выражается этот, всеми любимый Соловьев, чокнутый баран", – сказал пленный оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, в плен к пограничникам попали трое оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции в Луганской области. Один из них, чеченец из Грозного, рассказал, что несколько месяцев назад подписал контракт с ВС РФ, поскольку хотел "заработать".

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