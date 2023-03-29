Гендиректор МАГАТЭ едет с визитом на Запорожскую АЭС: подробности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта посещает Запорожскую АЭС. Это второй за время оккупации крупнейшей АЭС Европы россиянами приезд главы МАГАТЭ во временно захваченный РФ Энергодар.

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В планах Гросси – выяснить текущую ситуацию на ЗАЭС, пообщаться с сотрудниками станции и посодействовать ротации членов постоянной миссии МАГАТЭ на этом объекте. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали р*шисты", – отмечено в сообщении.

Глава МАГАТЭ планирует оценить изменения в ситуации на крупнейшей АЭС Европы. Также в этот день состоится ротация мониторинговой миссии Агентства, работающей на объекте.

"На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", – сообщили в "Энергоатоме".

Там же опубликовали видео с кортежем Гросси во временно оккупированном Энергодаре.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором МАГАТЭ Гросси в Запорожье. Вместе они осмотрели поврежденную обстрелами РФ ДнепроГЭС.

Зеленский и Гросси были проинформированы о мерах, предпринимаемых для защиты ДнепроГЭС на случай новых атак, а также о ходе аварийно-восстановительных работ на объекте.

Не обошлась встреча и без обсуждения ситуации на временно оккупированной Россией ЗАЭС. Глава государства рассказал главе МАГАТЭ, что оккупанты оказывают постоянное давление на персонал станции, а также проводят насильственную паспортизацию, не соблюдают правила безопасности и вмешиваются в технологический процесс на станции. Он отметил необходимость срочного вывода российских войск с территории ЗАЭС.

Тем временем в день визита Гросси в Энергодар в Никополе предупредили о возможных провокациях. По словам главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, россияне готовились к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины.

Ранее захватчики уже совершали провокации вокруг ЗАЭС. Они обстреливали Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии. А потом били якобы "в ответ" по городам и селам Никопольского района.