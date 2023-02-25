Генерал Маломуж: весной нас ждет два важных события, но надо опередить Путина. Интервью

Глава Кремля Владимир Путин раз за разом переносит даты "побед" своей армии на украинском фронте. Так, он 12 раз переносил дату полного "освобождения" Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах. Вероятнее всего, что и до новой назначенной "даты Ч" - 31 марта – эта задача также не будет выполнена. Украинская армия фактически обескровливает врага, уничтожая путинских солдат из элитных подразделений до 1000 человек в сутки.

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Но враг активно накапливает новые силы для нового масштабного наступления, которое может начаться в конце весны – начале лета. Крайне важно, чтобы до этого срока украинская армия получила все анонсированное западное вооружение. В таком случае весной можно ждать двух важных событий на фронте – разгрома ударных частей врага и начало полного освобождения востока и юга нашей страны. Если же союзники будут медлить, ситуация на фронте может стать крайне тяжелой, а война затянется, как минимум, до конца года. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов озвучил ряд прогнозов на ближайшие месяцы. В частности, по его словам, весной следует ожидать событий, которые могут стать определяющими в этой войне. В этом контексте он напомнил о том, что Путин поставил цель до 31 марта полностью захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах. По вашим оценкам, насколько эта задача выполнима? Какие знаковые события могут произойти этой весной?

– Буданов дает отдельные прогнозы, мы рассматриваем более системные подходы. Напомню, что Путин неоднократно ставил задачу захватить Донецкую и Луганскую область. Было уже 12 сроков захвата, начиная с 9 мая 2022 года и до 1 января 2023 года. Это задание ставилось Пригожину и его "вагнеровцам". Речь шла и о Бахмуте, и о Донецкой области в целом.

Но этого не произошло. Поэтому теперь Путин определяет новые сроки. Но мы видим, что решить ту же задачу захвата Бахмута, с которой не справился Пригожин, не удается уже и начальнику генштаба Герасимову. До 24 февраля уже не получается. Может не получиться и до 1 апреля.

Меняются сроки, меняются задачи, меняются командующие, но успеха как не было, так и нет.

Сейчас Россия концентрирует большие силы и средства на выполнение этих задач – на Бахмутское направление, на Авдеевское, на Угледарское, на весь этот регион. Очень серьезно враг пытается усилить позиции на Сватово-Креминном направлении, предполагая, что украинская армия может начать там мощную наступательную операцию. И Запорожское направление.

Захват Донецкой и Луганской областей для Путина – задача-минимум. Поэтому на всех военных руководителей России оказывается большое давление – и на Шойгу, и на Герасимова, непосредственно на командующих, на спецслужбы и на частные военные компании.

– Реально ли врагу достичь каких-то успехов?

– Я думаю, что нет. Потому что в данный момент, даже бросив лучшие, элитные части воздушно-десантных войск, части морской пехоты, боевые части, которые имеют опыт, строевые части, которые остались в России, мы видим, что все равно перспектив нет.

Потому что мы их уничтожаем в количестве от 600 до 1000 человек в день. За десять дней это до дивизии лучших сил. Фактически мы обескровливаем армию России. А резервы, которые периодически подтягиваются, не решают задачи, а только усугубляют ситуацию в связи с тем, что либо гибнут, либо сдаются в плен.

Сейчас оккупант намерен продолжить мобилизацию и готовить военных более досконально, на полигонах, в базовых воинских частях в России и в Беларуси. Срок обучения пехоты – порядка 2-3 месяцев, танковых и ракетных войск – 3-4 месяца. Да, это будет уже более-менее подготовленный контингент, но все же не имеющий боевого опыта.

Их планируют использовать в ходе второй, более масштабной волны наступления. Она будет примерно в конце весны – в начале лета. Это разворачивание новых сил и средств, дополнительная мобилизация, подготовка ракетных средств, боеприпасов и так далее. Фактически это очередной этап ведения масштабной войны.

Поэтому очень важно, чтобы все вооружение и техника, которые были согласованы на последних "Рамштайнах", поступила к нам раньше. Тогда мы успеем подготовить военных, провести боевое слаживание, наладить техническое обслуживание техники и подготовиться к проведению контрударов.

Поэтому наш период – это весна, примерно апрель-май. При условии, о котором я сказал, мы сможем не только отбить противника на отдельных направлениях, например, на Запорожском, но и проводить стратегическую наступательную операцию на востоке и, возможно, на юге. Но это уже как спланирует командование.

– Какие важные события весны мог иметь в виду Буданов?

– Первое – это то, что украинская армия может разбить ударные части противника. Второе – это то, что мы сумеем начать освобождать восток и юг Украины вплоть до Крыма. Возможно, зайдем и в Крым. Это наиболее позитивный сценарий, который может быть.

К этому стремятся все – и украинские военные, и наши западные союзники. К этому нас подталкивают все, в том числе США. Раньше они говорили: не спешите, но теперь все понимают, что, пока Россия не подготовила новых ресурсов, техники, боеприпасов, этот период необходимо использовать.

Если все-таки мы не сможем реализовать планы по проведению стратегической наступательной операции и освобождению территорий до конца весны – начала лета, конечно, придется очень сложно отбивать новые атаки, новые силы. Все это может затянуться до конца года, потому что такие силы и средства врага будет тяжело перебить даже новейшими средствами.

Поэтому второй сценарий – это более затяжной вариант. Он будет связан с подготовкой новой наступательной операции, с подготовкой сил и средств, подготовкой обороны по различным секторам.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о "плане Б" Кремля по Украине, о разделе нашей страны и создании "второй Украины". Может ли в эту "вторую" страну, по задумке Кремля, войти Донбасс, Крым и сухопутный коридор? Насколько велика опасность реализации такого сценария?

– Сейчас такая концепция рассматривается, в частности, как условие мира, которое предлагает Российская Федерация. Ее автор – не Медведчук. Она еще раньше озвучивалась Медведевым. Чтобы продвинуть эту тему, Москва пытается использовать различные механизмы давления на отдельные страны, в том числе на Эрдогана, на Си Цзиньпина, на других партнеров России.

Они предлагают мирные переговоры, оставление под своим контролем оккупированных Россией украинских территорий. В этом ключе рассматривается корейский вариант, который предполагает линию разграничения. Это, конечно, юг, сухопутный коридор к Крыму, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Конечно же, такие схемы неприемлемы для Украины, их никто не воспринимает всерьез. Думаю, этот план будет провален. Россия не будет иметь успеха на поле боя, чтобы заставить Украину пойти на такие решения. Любое политическое давление на нашу страну в этом вопросе мы также отвергли. Мы всем ответили. Не только Западу, но и Китаю, и Турции, и Японии, и Индии, которые имеют контакты с Россией.

Мы заявили, что такой вариант неприемлем, в том числе и с точки зрения международного права. Этот принцип заложен в Уставе ООН, и он незыблем. С этим согласны и Си Цзиньпин, и Эрдоган, и другие мировые лидеры. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в соответствии с международным правом. Ни одна страна не может этому противодействовать, тем более выступать против этого.

Поэтому дележа не будет, никакой корейский вариант не пройдет. Для этого нет ни военных предпосылок, ни юридических, ни политической международной поддержки.