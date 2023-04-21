Генерал Милли: РФ тратит в Бахмуте людей ради 'очень небольшой выгоды', их моральный дух слабый

За украинский Бахмут на Донбассе продолжаются жестокие бои, в которых оккупационные российские войска теряют много свои солдат ради "очень небольшой выгоды". В то же время оккупанты не имеют такой силы воли и мотивированности, как воины Сил обороны Украины.

Видео дня

Об этом сказал американский генерал, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" 21 апреля. Он отметил, что украинские военные, несмотря на жестокость боев в Бахмуте, показывают отличные результаты, передает "Интерфакс Украина".

"Россия тратит значительные человеческие ресурсы для очень небольшой выгоды", – подчеркнул Милли.

По словам генерала, защитники Украины имеют высокую мотивацию бороться за независимость своей Родины, в то время как у российских оккупантов нет ни должной дисциплины, ни высокого морального духа, ни лидерства.

Милли также отметил, что государство-агрессор Россия, которая уже более года ведет против Украины жестокую войну, продолжает терпеть поражение в достижении стратегических целей.

Как известно, в Германии 21 апреля состоялось 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Страны-партнеры обсудили свои возможности по усилению украинской армии. Приоритет Киева – средства ПВО, включая боевые самолеты, а также снаряды, ракеты с дальностью 100 км и более и другая военная техника. Все детали встречи – в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжают попытки захвата контроля над территорией всего Донбасса. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, а опасность ракетных ударов сохраняется на территории всей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей для Украины является деоккупация всех захваченных территорий и наших людей из российской неволи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!