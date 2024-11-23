'Генералы должны быть в окопах': Зеленский рассказал об изменении подходов к управлению в ВСУ

Изменения подходов к управлению в Вооруженных силах Украины очерчены во втором пункте плана внутренней стойкости. Они, в частности, заключаются в уменьшении бюрократии в армии.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine в ответ на вопросы журналистов. Он также добавил, что, по его мнению, "генералы должны быть в окопах".

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что сейчас у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть "главная задача". А именно уменьшение в армии бюрократии.

"Это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня – не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", – сказал Зеленский.

По мнению президента, "нравственное состояние военного – важнейшее".

"Переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодняшний день - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата. Если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так. Но это нужно решать военным", – резюмировал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, во время выступления в Верховной Раде, представил План стойкости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и тому подобное.

Как позже заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, работа над документом еще продолжается. Она, вероятно, завершится в декабре. По его словам, это будет достаточно основательный документ, который будет содержать приложения по разным направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Киевского международного экономического форума в начале ноября Зеленский заявил, что Украина готовит внутренний План усиления – задачу, которую нужно выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический направленный на высвобождение внутренней экономической силы страны.

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