Генсек ООН Гутерреш не приедет на Саммит мира в Швейцарию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет присутствовать на Саммите мира Украины в Швейцарии. В то же время, организация будет представлена на должном уровне.

Об этом во время брифинга заявил спикер генсекретаря Стефан Дюжаррик. В то же время он не уточнил, кто именно приедет на мероприятие от ООН.

"Он (Гутерреш. – Ред.) не поедет, и я думаю, мы уже сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне. Все стороны, занимающиеся организацией саммита, были проинформированы об этом", – сказал спикер.

Напомним, 3 июня в ООН заявили, что отправят своего представителя на Саммит мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Там отметили, что сообщат, кто именно поедет, ближе к дате проведения мероприятия.

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Ожидается, что участие в нем примут представители более сотни государств со всех континентов.

В то же время, как отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сказал, что Россия оказывает безумное давление на официальных лиц и на страны-члены организации из-за их участия в Саммите мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский сообщил, что на саммите мира в Швейцарии, запланированном на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине. Он призвал не дать России помешать этому. В инаугурационном саммите планируют принять участие более ста государств.

– Президент Швейцарии Виола Амгерд считает, что украинский Глобальный саммит мира, запланированный уже на 15-16 июня, является лишь началом, по которому, вероятно, будут переговоры с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!