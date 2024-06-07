Украинский Глобальный саммит мира, запланированный уже на 15-16 июня, является лишь началом, за которым, вероятно, последуют переговоры с Россией. Такого мнения придерживается президент Швейцарии Виола Амгерд, страна которой является местом проведения мероприятия.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung политик отметила: переговоры касательно окончания войны в Украине будут продолжаться. Ведь по итогам первого, инаугурационного саммита подписания мирного соглашения не будет – для этого необходимо, чтобы обе стороны были за столом переговоров.

На встрече представителей Москвы не будет, это позиция Киева. Но Амгерд считает, что РФ может быть приглашена на следующую конференцию. "Россия могла бы присутствовать на возможной дальнейшей конференции", – сказала она.

Саммит в Швейцарии должен стать платформой для диалога. По ее словам, речь не будет идти о мире в Украине в узком смысле. Речь пойдет о гуманитарных вопросах, ядерной безопасности, свободе судоходства и продовольственной безопасности.

"Мы хотим построить доверие и искать решения этих вопросов, которые являются важными для гражданского населения, а впоследствии и для мира", – заявила Амгерд.

Как известно, в РФ назвали будущий Саммит мира "предвзятым", а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Глобальном саммите мира в Швейцарии будут подниматься вопросы возвращения детей в Украину и обеспечения продовольственной безопасности. Единственная страна, которую можно обвинять в подобных нарушениях, – государство-террорист Россия.

– Ранее в Офисе президента заявили, что участники саммита – страны, уважающие международное право и устав ООН, – должны выработать общую переговорную позицию по завершению войны в Украине.

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