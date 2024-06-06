На Глобальном саммите мира в Швейцарии будут подниматься вопросы, в частности, возвращения детей в Украину и обеспечения продовольственной безопасности. Единственная страна, которую можно обвинять в подобных нарушениях, – государство-террорист Россия.

Об этом на первом ежегодном "Саммите Свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, секретарь санкционной группы Ермака–Макфола Владислав Власюк, пишет "Эспрессо". Он пояснил, что для обсуждения на мероприятии выбрали те вопросы украинской Формулы мира, которые волнуют больше всего стран.

"Он (саммит. – Ред.) будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность пищевых продуктов – те вещи, которые будут объединять как можно большее количество стран", – сказал он.

В частности, Власюк отметил, что продовольственная безопасность остается глобальной целью для всего мира. За время полномасштабной войны Украина осуществила десятки поставок зерна и масла в Африканские страны, Йемен и другие.

"Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", – сказал Власюк.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии "никаких мирных переговоров" по Украине не будет. Это невозможно, поскольку страна-агрессор Россия не настроена на диалог.

К саммиту будут привлечены разные государства со всего мира, чтобы дать понять Москве, что "международное право и Устав ООН можно применить" и РФ должна вывести свои войска из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 июня президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили Глобальный саммит мира в Швейцарии, который состоится на следующей неделе.

– В тот же день Зеленский прибыл в Катар, где провел переговоры с его высоким шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Эта страна активно участвовала в подготовке Саммита мира и должна стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!