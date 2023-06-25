Генсек ООН и глава Пентагона отреагировали на попытку 'переворота' в России

В воскресенье, 25 июня, Организация Объединенных Наций выразила свою реакцию на неудачный мятеж террориста Пригожина в России. В своем заявлении ООН призвала стороны к снижению напряженности и деэскалации конфликта.

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Об этом пишет издание CNN. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем привлеченным сторонам действовать ответственно и предотвращать дальнейшее усугубление напряженности.

"Генеральный секретарь с беспокойством следит за событиями в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях о шагах, направленных на деэскалацию напряженности. Он призывает все заинтересованные стороны продолжать действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности", — говорится в заявлении.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры, в ходе которых были обсуждены бунт руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России, а также ситуация связанная с украинским контрнаступлением.

"Я имел телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином III. Мы говорили о последних событиях в России", – сказал министр.

Он отметил, что они с Остином поддерживают мнение о слабости российской власти и считают, что на данный момент вывод российских войск из Украины является наилучшим вариантом для Кремля.

"России было бы лучше решать собственные проблемы", – подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также сообщил, что во время переговоров был обсужден вопрос украинского контрнаступления.

"Мы также обсудили контрнаступление ВСУ и дальнейшие шаги в укреплении наших Сил обороны. Дела движутся в правильном направлении. Украина победит", –- подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МИД Италии пришли к выводу, что военный бунт в РФ, который на днях устроил, но так и не завершил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дал свои результаты. Например, в представлении многих эти события в стране-агрессоре разрушили миф о единстве путинской России;

– тем временем большинство западных медиа, освещая события в России, сошлись в выводе, что независимо от продолжительности и результативности "бунта", он стал личным унижением для российского диктатора Владимира Путина и существенно пошатнул позиции путинского режима.

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