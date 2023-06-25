Унижение Путина: что писали западные СМИ о 'перевороте' в России

После устроенного ЧВК "Вагнер" вооруженного мятежа в России, который длился всего сутки и завершился вечером 24 июня договоренностями между Кремлем и владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, воскресные выпуски большей части западных СМИ уделили внимание этому событию. Первые полосы авторитетных изданий содержат упоминание о "гражданской войне" в РФ, которая завершилась, так и не начавшись по-настоящему.

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При этом большинство изданий сходятся в одном: независимо от продолжительности и результативности "бунта", он стал личным унижением для российского диктатора Владимира Путина и пошатнул позиции путинского режима. Реакции западных медиа и первые страницы изданий собрали в Сharter97.

The Sunday Express

Первая полоса британской Sunday Express рассказывает читателям о том, что России накануне чудом удалось избежать гражданской войны.

"Минувшей ночью Россия была на грани гражданской войны после того, как опальный глава частной военной компании поднял восстание", – отмечает издание.

The Sunday Telegraph

В Sunday Telegraph первая страница посвящена тому, как "вагнеровцы" остановили поход на Москву по результатам договоренностей между Пригожиным и Путиным. Издание отмечает, что российскому президенту удалось избежать повторения бурных событий 1917 года, повлекших крах тогдашнего российского государства, однако его позиции "серьезно ослаблены".

Также издание рассказывает, как Ростов-на-Дону – город, первым перешедший под контроль "вагнеровцев" утром 24 июня – проснулся "на переднем крае исторического момента".

The Sun

Издание The Sun сконцентрировалось на анализе последствий бунта Пригожина для Путина. По версии этого СМИ, президент РФ "испытал унижение" от приближенных к Москве наемников и всю ночь "держался за власть".

The Sunday Times

Унижение Путина наемниками из ЧВК "Вагнер" стало центральным лейтмотивом публикации The Sunday Times. Авторы материала подчеркнули, что хотя Пригожин был сослан в Беларусь, ему удалось избежать наказания.

The Observer

The Observer рассказывает о решении Пригожина вернуть колонны из Москвы, "во избежание кровопролития" и о переговорах с участием Лукашенко. "Бунт группы Вагнера максимально ослабил Путина", – говорится в одном из заголовков. В статье же отмечается, что зловещий имидж, который президент России создал себе внутри страны, "уже померк и быстро развеивается".

The Mail

Издание The Mail поделилось комментариями своих источников в британской службе безопасности, которые предполагают, что Путин мог дать Пригожину взятку, чтобы тот уехал из России.

The Sunday Mirror

The Sunday Mirror убеждает, что Путин не только "на грани", но и "напуган" "вооруженным восстанием наемников".

Daily Star

Таблоид Daily Star назвал Путина и Пригожина одинаково "глупыми" и намекнул, что в скором времени в России "будет новый президент".

The Washington Post

В The Washington Post внимание акцентировали на том, что переворот в России "длился недолго". Издание также опубликовало карту маршрута движения "повстанцев" от Ростова-на-Дону и до райцентра Елец в Липецкой области, где наемники получили от Пригожина приказ остановить наступление на Москву и развернуть колонны.

Le Parisien

Французская газета Le Parisien назвала попытку государственного переворота в России "конфузом".

Bild

В то же время издание Bild заинтересовалось вопросом, что может означать для Германии "восстание против Путина".

Tagesspiel

В поле зрения Tagesspiel оказался аспект борьбы за власть в РФ.

"Драматическая борьба за власть в России. Солдаты "Вагнера" едут в Москву", – говорится в заголовке.

Corriere della Sera

Итальянское издание Corriere della Sera рассказало о "вызове Путину" и "России, которая погрузилась в хаос". Там тоже упоминают о том, что события 24 июня сказались на авторитете хозяина Кремля.

"Вагнеровцы находились в нескольких часах езды от Москвы, однако при посредничестве Лукашенко продвижение было заблокировано. Главарь повстанцев поедет в Беларусь, причастных к этому боевиков судить не будут. Но имидж лидера изменился навсегда", – говорится в публикации.

La Repubblica

В La Repubblica рассказали о "слабости царя Путина" и о том, что Россия весь день балансировала на грани гражданской войны.

La Stampa

Воскресный номер La Stampa, вероятно, был отправлен в печать до наступления стремительной "развязки", когда Лукашенко, Пригожин и Песков объявили об урегулировании конфликта. Первая страница издания извещает о "революции в России" и "точке невозвращения для Путина" и проводит параллель с 1917 годом.

El Mundo

Испанское издание El Mundo констатировало, что восстание вагнеровцев "пошатнуло власть Путина". Там предположили, что Пригожин мог планировать нечто вроде операции "Валькирия", в ходе которой во время Второй мировой войны группа немецких офицеров предприняла неудачную попытку убить Адольфа Гитлера.

Напомним, накануне Евгений Пригожин с наемниками ППК "Вагнер" утром "захватили" Ростов, прошли Воронежскую область и дошли до Ельца в Липецкой области. Там провозглашенный "поваром Путина" поход на Москву был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые штабы" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов.

Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь.

Правда, заявления о "взаимновыгодных договоренностях" и "избежании кровопролития" выглядят несколько странными на фоне сообщений о том, что "вагнеровцы" за сутки уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами. В общей сложности было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов ВКС РФ. Также стало известно, что в самолете находились десять российских военных.