Генштаб: на фронте возросло количество боев с врагом, на Покровском направлении отбито 55 атак

В течение пятницы, 9 августа, по всем направлениям фронта произошло 153 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками – их количество возросло по сравнению с последними днями. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Северском, Торецком и Лиманском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины пять ударов с применением пяти ракет, 42 авиационных удара с применением 47 КАБов, а также использовал для поражения 565 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы четырежды при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Сотницкого Козачка. В Волчанске еще продолжаются бои в двух локациях.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 70 оккупантов, уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 30 БПЛА, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, также были повреждены четыре артиллерийские системы и шесть автомобилей.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал наши позиции. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили восемь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского и Тернов. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Андреевки. Четыре атаки отбиты, продолжается один бой.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецкого и Пивничного, 18 боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в трех локациях.

На Покровском направлении враг концентрирует основные усилия. В течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз. Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются.

За сутки оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными; танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей – уничтоженными. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем автомобилям противника.

На Кураховском направлении наши защитники отбивали пять вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

На Времевском направлении за сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре вражеских атаки, еще две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три безуспешных атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущено.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Покровском направлении на фронте в Украине остается очень напряженной. Целью российских оккупационных войск сейчас является продвинуться в города Покровск и Мирноград и захватить их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!