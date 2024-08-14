Обстановка очень сложная: в Донецкой ОВА рассказали о боях под Покровском

Ситуация на Покровском направлении на фронте в Украине остается очень напряженной. Цель российских оккупационных войск продвинуться к городам Покровск и Мирноград и захватить их.

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Враг каждый день пытается пробить оборону Вооруженных сил Украины, но благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать ему это не удается. Об этом в эфире телемарафона в среду, 14 августа, сказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет – захватить город Покровск и город Мирноград", - подчеркнул он.

Глава ОВА также прокомментировал ужесточение комендантского часа на территории области.

"Изменение длительности комендантского часа было связано с тем, что боевая обстановка в области очень сложная и враг каждый день более 3 тысяч раз обстреливает Донетчину. С завтрашнего дня в городе Новогродовка комендантский час будет действовать с 15 часов до 11 часов. Враг подошел очень близко, и нам нужно вывезти людей, чтобы не мешали нашим военным делать свое дело", – резюмировал он.

Отметим, что Покровское направление на поле боя остается самым активным. Только в течении 14 августа, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, оккупанты атаковали защитников Украины на этом участке фронта 55 раз.

Наибольшую активность в течении дня враг проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровском направлении. В последнее время враг увеличил общее количество обстрелов на этом участке фронта.

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