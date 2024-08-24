Генштаб: на Покровском направлении 39 вражеских штурмов, РФ активно использует авиацию

В Украине по состоянию на 16:00 субботы, 24 августа, произошло уже 96 боевых столкновений, из них 39 – на Покровском направлении. Войска Российской Федерации продолжают штурмы и обстрелы, активно применяют авиацию.

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Новую сводку о ситуации на передовой в 913-е сутки полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пресс-служба сообщила, что КАБы оккупанты применили по Юнаковке, Беловодам, Дружбе, Речках, Великой Писаревке, Кондратовке, Первомайску, Белополью, Екатериновке, Пожни, Никитовке, Ходыному, Бунякино, Славгороду, Угроедах, Порозку, Пушкарях, Прогрессу, Гремячу, Карповичах.

От огня российской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Порозок, Шалыгино, Глухов, Славгород, Мезеновка, Великая Писаревка, Дмитровка, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Бачевск, Вольная Слобода, Стрелецкая Пушкарька, Пономаренки, Середина-Буда, Блешня, Михайловское, Карповичи, Ободы, Нововасиловка, Степное, Александровка.

На Харьковском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска. На 16:00 два боя продолжались.

На Купянском направлении враг провел шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Две атаки еще не закончились. Также россияне запустили НАР в район Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло шесть столкновений с противником. Россияне штурмовали позиции наших защитников недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершено, один в 16:00 еще продолжался.

На Северском направлении украинские воины остановили два штурма возле Спорного и Выемки. Силы обороны продолжали отражать атаку РФ вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Часова Яра, Калиновки. В общей сложности произошло 12 боеприкосновений, три из которых продолжались.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений у Дилиевки, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Один бой продолжался. Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиново, Новогродовка и Птичье. Силы обороны сдерживают напор РФ и отбили 31 атаку, восемь боев еще не закончились. Потери врага уточняются. Также противник нанес два авиаудара, сбросив КАБ по Мемрику и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки, Константиновки. Девять боестолкновений завершены, три – продолжались.

На Времивском направлении противник трижды безрезультатно штурмовал наши позиции у Угледара, Водяного и Екатериновки.

На Ореховском направлении произошло три столкновения у Новоандреевки и Щербаков, где один из боев продолжался. К тому же, россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томариного и Змиевки.

На других направлениях фронта – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Он прошел в формате 115 на 115. Украна вернула воинов, охранявших Чернобыльскую АЭС и пункт пропуска "Чонгар", принимавших участие в боях на Киевщине, Донетчине, Херсонщине, Луганщине, защищавших Мариуполь и "Азовсталь". Девятерых из них в России успели "осудить" на длительные сроки. Взамен РФ забрала срочников, попавших в плен после начала операции Сил обороны в Курской области.

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