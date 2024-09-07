Генштаб: напряжение на фронте сохраняется, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Ситуация на фронте остается напряженной, особенно горячо на Покровском и Кураховском направлениях. В эти сутки по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 101.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Силы обороны решительно противодействуют попыткам врага продвинуться вглубь украинской территории, срывая планы наступления оккупантов.

Противник продолжает использовать авиацию и артиллерию для обстрелов пограничных районов Сумской и Черниговской областей. Под ударами оказались такие населенные пункты как Николаевка, Порозок, Семеновка и Тимофеевка. Авиаудары испытали Горилое, Первомайское, Береза, Малая Рыбица, Веселовка и Годуновка, причем на Сумщину враг сбросил 14 управляемых авиабомб.

На Харьковском направлении российские войска штурмуют позиции украинских защитников возле Волчанска, где продолжается бой. Под ударами российских бомб оказалась Казачья Лопань.

Враг четырежды атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении — возле Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одна атака была отбита Силами обороны, три других боя продолжаются.

На Лиманском направлении противник совершил атаки вблизи Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. Всего с начала суток зафиксировано 18 боеприкосновений, два из них вблизи Невского продолжаются. Ситуация остается под контролем.

На Северском направлении враг пытается прорвать оборону, но получает жесткий отпор. Возле Спорного, Верхнекаменского и Выемки противник четырежды пытался потеснить наши подразделения, однако все атаки были отбиты.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий возле Временного Яра, Андреевки и Клещиевки. Бои вблизи Андреевки продолжаются. Оккупанты активно используют авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми ракетами по Часовом Яре.

На Торецком направлении зафиксировано пять атак врага, который при поддержке авиации пытается наступать возле Торецка и Нелиповки. Наши защитники отбили три атаки возле Торецка и одну возле Нелиповки, два боя еще продолжаются.

Враг непрерывно атакует украинских защитников на Покровском направлении, совершив в течение дня 28 атак вблизи Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Силы обороны отразили 18 из этих атак, тогда как еще десять боев продолжаются. Александрополь понес удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Сложная ситуация также на Кураховском направлении, где враг с начала суток провел 27 атак. Бои продолжаются в шести локациях вблизи Константиновки, Красногоровки и Георгиевки.

На Времивском направлении украинские войска отбили три атаки у Водяного и Угледара. Все попытки продвинуться к Водяному были безуспешны для противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг продолжает обстрелы позиций украинских сил и мирных населенных пунктов, используя штурмовую авиацию вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три атаки оккупантов также не имели успеха. Вражеская авиация нанесла удары по Урожайному, Бериславу, Тягинце и Токаревке Херсонской области, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября российские войска вновь терроризировали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Из 67 запущенных военными преступниками дронов 58 сбили силы противовоздушной обороны.

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