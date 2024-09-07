Россияне ночью атаковали Украину 'Шахедами': Силы обороны сбили 58 вражеских целей

В ночь на 7 сентября российские войска вновь терроризировали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. С 67 запущенных военными преступниками дронов 58 сбили силы противовоздушной обороны.

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Об этом отчитались в Telegram Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что дроны запускали из Курска и Ейска в России и Чауды в Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под влиянием средств РЭБ)", – добавили Воздушные силы.

ПВО этой ночью работала в 11 областях Украины: Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской.

Напомним, в Киеве ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россияне направили на украинскую столицу ударные беспилотники, обломки которых упали в двух районах города – во дворе жилого дома и на территории детского сада. По предварительной информации, работали силы ПВО.

На Печерске в результате атаки БПЛА произошло возгорание на открытой территории, на площади около 10 м кв. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Ударные БПЛА РФ запустила еще с вечера 6 сентября – сначала с северного направления, а затем и с южного. В течение ночи дроны фиксировались во многих регионах Украины, в том числе и в западных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 сентября оккупанты атаковали Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

– Защитники украинского неба минувшей ночью работали, в частности, во Львовской области. Обломки сбитого "Шахеда" повлекли за собой пожар возле села Малехов, что возле Львова: горели складские помещения.

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