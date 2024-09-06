Россия запустила несколько групп 'Шахедов' по Украине: где объявили воздушную тревогу

Вечером в пятницу, 6 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили на Сумщине – они залетали из Курской области РФ, затем она распространилась на другие области.

"БПЛА с Полтавщины на Кировоградщину. Несколько групп ударных вражеских БПЛА на севере Сумщины в направлении Черниговщины", – сообщали военные.

Также добавилась тревога в Черкасской и Кировоградской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

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