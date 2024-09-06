Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 27 вражеских "Шахедов"

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

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Еще восемь воздушных целей были локационно потеряны, один БпЛА полетел на оккупированную часть Донетчины, несколько дронов кружат на севере нашего государства. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным Воздушных сил, в ночь на 6 сентября россияне атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков – Курск, Приморско-Ахтарск РФ, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбито 27 ударных БпЛА. Восемь беспилотников – локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной части Донетчины. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" – говорится в сообщении.

На протяжении суток противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия передаст Украине 650 ракет ПВО на $213 млн. Речь идет о многоцелевых ракетах Lightweight Multirole Missile (LMM).

Пакет противовоздушной обороны будет объявлен главой ведомства Джоном Хили на встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в пятницу, 6 сентября.

В британском оборонном ведомстве добавили, что в соответствии с обязательством нового правительства ускорить поставки помощи, первая партия ракет LMM должна быть доставлена ​​до конца 2024 года.

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