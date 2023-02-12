Генштаб показал тренировку украинских бойцов в Британии. Фоторепортаж

Великобритания продолжает оказывать помощь Украины в борьбе с РФ не только в виде военной техники. Британские специалисты также занимаются обучением украинских военнослужащих.

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Бойцы ВСУ проходят тренировки в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Занятия с украинскими военными проводят военнослужащие роты A, 1-го Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании.

Специалисты отрабатывают с бойцами ВСУ способы передвижения личного состава в составе подразделения, действия в наступлении и обороне, а также ведение боевых действий в населенных пунктах.

Напомним, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте. Великобритания решила передать ВСУ эскадрон танков.

Кроме того, британский премьер Риши Сунак сообщил, что "все возможно", в ответ на дальнейшую военную помощь Украине, в том числе поставки истребителей F-16 от США. Он дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее сообщалось, что очередная группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию на обучение. В этот раз защитники страны будут осваивать самоходную артиллерийскую установку AS90.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут начать производство британского вооружения и военной техники. Соответствующие переговоры продолжаются и будут значить углубление связей нашей страны с НАТО.

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