Украинские военные прибыли в Британию на обучение с САУ AS90. Фото

Очередная группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию на обучение. В этот раз защитники страны будут овладевать самоходной артиллерийской установкой AS90.

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Этот вид вооружения Британия передает Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В британском оборонном ведомстве не указали, сколько украинских военных прибыло на обучение. Также не говорится, какой промежуток времени займут военные учения.

"Тепло приветствуем украинский персонал, который прибыл в Великобританию в эти выходные, чтобы освоить AS90", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь защитить свою родину и вернуть себе территорию.

AS-90 – это британская самоходная гаубица калибра 155-мм на гусеничном ходу. Находится на вооружении только Великобритании, плюс в Польше по лицензии производится аналог под названием AHS Krab.

AS-90 была разработана и производилась на мощностях компании Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL), которая с 1999 года входит в оружейный концерн BAE Systems. На вооружение британской армии новая САУ начала поступать в 1993 году для замены более старых самоходных и буксируемых пушек. Всего были перевооружены шесть из восьми полков самоходной артиллерии (каждый – на 24 САУ).

В течение 2008–2009 годов артиллерийские установки прошли модернизацию, которая в основном касалась электронных систем. А в 2022 году было объявлено, что к 2032 году AS-90 планируют снять с вооружения, заменив на более современные артиллерийские установки.

В текущем состоянии самоходная артиллерийская установка AS-90 весит 45 тонн, имеет собственное специально разработанное для нее гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 лошадиных сил. Может развивать максимальную скорость 55 км/ч по шоссе и иметь запас хода 370 км. Дорожный просвет 0,41 м с градиентом 60 градусов позволяет преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,75 м, траншеи шириной 2,8 м и преодолевать вброд водоемы глубиной 1,5 м. Защита САУ состоит из стальной брони толщиной 17 мм.

Напомним, танкисты Вооруженных сил Украины проходят активное обучение в Великобритании. Украинские воины осваивают танки Challenger 2, которые британское правительство передаст нашей стране для борьбы с российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в правительстве Британии анонсировали передачу Украине 30 САУ AS-90. Таким образом премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть привлечены к операциям на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время танки Abrams, которые украинской армии пообещали США, поступят в последнюю очередь.