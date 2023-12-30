Генштаб: украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения врага, уничтожены три вражеские станции РЭБ

В течение суток в Украине произошло 49 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной, украинские воины отразили ряд вражеских атак и нанесли потери оккупантам. В частности, авиация Сил обороны ударила по 11 районам сосредоточения живой силы противника.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 30 декабря. В ведомстве отметили, что противник активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники, а также увеличил количество авиаударов.

Всего враг нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Оккупанты в очередной раз атаковали Украину управляемыми ракетами Х-59 по городам Днепр и Одесса и "Искандером" по Запорожью. Силами и средствами ПВО уничтожена ракета Х-59.

На Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага у Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиаудары в районах Песчаного Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Надии Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили две атаки врага вблизи Макеевки Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили девять атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены четыре атаки противника в районах Степного, Авдеевки и еще 13 – возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил семь безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении воины Сил обороны отразили две атаки противника у Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника восточнее населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка и Херсон. Также враг нанес авиаудары в районах Тягинки и Херсона. Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Оккупанты понесли потери

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили:

– три зенитных ракетных комплекса,

– район сосредоточения личного состава,

– вооружения и военной техники,

– семь артиллерийских средств,

– три станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором подвели военные итоги года и определили стратегию на 2024 год.

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