Зеленский провел итоговую Ставку: определена стратегия на 2024-год

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря созвал последнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ее участники подвели военные итоги года и определили стратегию применения Сил обороны на 2024 год.

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Об этом сообщил глава государства. Зеленский также напомнил о достижениях Украины в этом году и поблагодарил каждого, кто сохранил нашу страну и продолжает вести ее к победе.

"Итоговая ставка в этом году. Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год", – отметил глава государства.

Он напомнил: несмотря на все трудности, Украина не отступила перед натиском врага. Также Зеленский поставил точку в слухах о внутренних конфликтах в военно-политическом руководстве государства.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия атаки оккупантов 29 декабря. Разбор завалов продолжался на тот момент уже больше суток.

Также президент рассказал, что во время воздушной атаки врага погибли 39 человек, более 150 пострадали. Под вражеским ударом оказались около 120 городов и сел Украины.