Генштаб: враг не сбавляет темп атак под Покровском и обстреливает собственную териту на Курщине

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 22 сентября (по состоянию на 22:00), произошло 121 боевое столкновение воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении на передовой – враг не сбавляет темпы атак, а ВСУ направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что войска РФ продолжают атаковать и собственную территорию – на Курскую область россияне за сутки сбросили 27 КАБов.

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска, еще один бой продолжается. По предварительным данным, было ликвидировано и ранено более 40 оккупантов. Кроме того, уничтожено противотанковое средство противника, две единицы автомобильной техники и 37 БпЛА, также поврежден танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. СТном на 22:00 продолжаются четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении было остановлено семь штурмовых действий на Чернещине, Дружелюбовке, Новосадовом и Диброве. Пять атак продолжаются вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки.

На Северском направлении ВСУ пресекли попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще одно сражение на этой локации продолжается.

В Краматорском направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клищиевки, Григоровки и Ступочков. До сих пор длится два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали в районах Дачного, Торецкого, Щербиновки и Нелиповки. Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки.

На Покровском направлении армия России совершила 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение вблизи Миролюбовки. По предварительным подсчетам, Силы обороны ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артсистем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Войска РФ пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желание Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времевском направлении отражена одна атака вражеских подразделений, ведутся три боя в районе Угледара.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенного пункта Роботино. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW указали, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Волчанска. Там ведутся бои за агрегатный завод, по состоянию на 19 сентября россияне еще присутствовали, контроль врага над ним 17 сентября подтверждал спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

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