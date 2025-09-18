Герасимов врет Путину о ходе боев в Украине: в Reuters указали на противоречия. Карта

Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отчитался диктатору Владимиру Путину о продвижении оккупантов "практически на всех направлениях" линии фронта в Украине. Он пытался убедить в значительных успехах его войск в районах Покровска (Донецкая область), Купянска (Харьковская область) и ряда других городов, что не подтверждается украинской стороной.

На заявления российского генерала обратило внимание агентство Reuters. Речь идет о его отчете, опубликованном пресслужбой минобороны РФ 17 сентября, после визита Герасимова в зону "СВО".

Военачальник врет Путину о достижениях захватчиков

"В ходе работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений генерал армии Валерий Герасимов дал оценку текущей обстановки, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности", – сказано в сообщении МО страны-агрессора от 17 сентября.

Далее ведомство процитировало Герасимова, и, судя по его словам, российские оккупанты якобы продвигаются везде, где наступают. Начальник генштаба вообще не упомянул никаких проблем захватчиков.

Согласно его докладу, ВС РФ добиваются прогресса на востоке Донетчины, на западе Запорожской и в Днепропетровской областях.

Наиболее ожесточенные бои идут в районе Покровска (Герасимов использовал обозначение "Красноармейское направление", от советского названия города). "Противник любыми средствами и не считаясь с потерями, безуспешно пытается остановить наше продвижение и перехватить инициативу", – заявил он.

Герасимов утверждает, что там украинские военные "задействовали наиболее подготовленные и боеспособные боевые подразделения, перебросив их из других районов". И это якобы "облегчает продвижение на других направлениях".

В Reuters отметили, что россияне очень медленно продвигаются на восточной линии фронта и уже несколько месяцев ведут интенсивные атаки, нацеленные на Покровский район.

Герасимов сообщил, что российские войска также добились прогресса возле Купянска на Харьковщине и Ямполя, расположенного восточнее.

Противоречия в оценке ситуации

Заявления российского генерала противоречат сообщениям президента Украины Владимира Зеленского и украинских военных, указали в Reuters.

В интервью Sky News на этой неделе Зеленский заявил, что ожидает новых наступлений со стороны России, но добавил, что в ходе недавних операций врагу не удалось добиться существенных успехов на передовой.

"В целом, я искренне рад, что последние три наступления российских войск провалились, хотя они планируют еще два серьезных наступления", – сказал он. "На мой взгляд, это важный сигнал", – добавил глава Украинского государства.

На этой неделе военнослужащие ВСУ сообщали, что отразили российское наступление в районе Покровска, в то время как аналитики DeepState, которые используют открытые карты для отслеживания перемещений войск, заявляли об успехах Сил обороны в соседнем городе.

Представитель украинского подразделения возле Купянска заявлял, что попытка российского наступления на город привела ко взятию в плен многих военнослужащих страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 сентября Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что у Украины были данные о подготовке россиянами наступления на четырех направлениях: Сумском, Новопавловском, Покровском и Запорожском. Силы обороны сумели помешать противнику, и оккупанты остались с двумя операциями. Значительные потери россиян не позволяют им наносить сильные удары на этих участках фронта.

– Ранее Зеленский в интервью Sky News сообщал, что враг планирует две наступательные кампании этой осенью.

