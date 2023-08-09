Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot и другое вооружение: все подробности

Немецкое правительство согласовало передачу Украине еще двух зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые неоднократно демонстрировали свою эффективность на поле боя. Эти две дополнительные системы увеличат военную мощь Сил обороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии. Новость также подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак, лаконично поблагодарив партнеров из Берлина.

Кроме ЗРК в рамках пакета помощи от Германии Украина получит:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

6 525 штук 155-мм артиллерийских снарядов;

4 разведывательных БПЛА VECTOR;

средства разминирования и другой инженерной техники.

ЗРК Patriot производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies. Сердцевиной установки является радар AN/MPQ-53 Patriot, под названием которого получил свое название сам комплекс. Система Patriot заменила систему Nike Hercules как основную систему противовоздушной обороны высокого и среднего уровня армии США (HIMAD) и систему MIM-23 Hawk как тактическую систему противовоздушной обороны США среднего уровня.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, наша армия получила полсотни таких установок, и они отменно выполняют свои ключевые функции. Наиболее ярким примером работы Patriot стала сбитая ракета врага "Кинжал", о который в Кремле отзывались как о не сбиваемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине также подтвердили, что Украина получит 25 танков Leopard 1 вдобавок к тем, которые были обещаны ранее. Эту технику ФРГ выкупила у бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems.

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