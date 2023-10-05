Германия передала Украине новую партию разведывательных систем SurveilSpire: чем они помогут ВСУ. Фото

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Они предназначены для проведения разведки и борьбы с вражескими дронами.

Об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall, опубликованном в соцсети X, ранее известной как Twitter. Там отметили, что этот заказ для Украины на несколько миллионов евро оплатило правительство Германии.

Каждая система SurveilSpire состоит из наблюдательной башни с камерой дневного и ночного видения, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. Вместе с этим оборудованием Украина также получит транспортные средства.

Эти системы используются в частности для мониторинга местности, что позволяет уменьшить количество военных, вовлеченных в наблюдение за вражескими позициями, и сохранить таким образом жизнь наших защитников.

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Для развертывания SurveilSpire нужно всего три человека. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Также она может обеспечить сеть 5G.

"Система также применяет беспилотники-разведчики на автопилоте, которые могут проводить патрулирующие полеты. Полученную информацию обрабатывают с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Rheinmetall работает над этим проектом вместе с эстонской компанией DefSecIntel.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что немецкое правительство приняло решение о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Речь идет о еще одной системе ПВО IRIS-T и более десяти зенитных установок Gepard.

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