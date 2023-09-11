Германия передаст Украине 40 БМП Marder: чем особенные и как помогут ВСУ

Федеральное правительство Германии намерено поставить украинской армии еще 40 единиц боевых машин пехоты Marder. Благодаря этому заказу общее количество Marder, которые Германия поставит в Украину, увеличится до 80.

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В месяц немецкие производители могут поставлять до десяти бронетранспортеров. Об этом сообщает немецкий концерн Rheinmetall (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заказ немецкого правительства на поставку БМП был размещен в августе 2023 года. Стоимость находится в двузначном диапазоне миллионов евро. Также известно, что компания Rheinmetall полным ходом продолжает работу над существующими машинами, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена ​​в соответствии со сроками контракта.

Стоит отметить, что первая партия БМП Marder была поставлена в Украину в марте 2023 года по заказу федерального правительства Германии. Предоставленные бронетранспортеры представляют собой модернизированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приняла со склада Бундесвера.

Marder – это одна из лучших БМП в мире благодаря гармоничному сочетанию скорости, защиты, огневой мощи и проходимости. Marder эффективно сотрудничает с танками "Леопард" как составная часть ударной группы.

Этот БМП способен двигаться со скоростью 65 км/ч, перевозя трех членов экипажа и шесть пехотинцев. Marder вооружена 20-мм пушкой Rh202, пулеметом, противотанковым комплексом "Милан" и оснащена оптическим прицелом.

Marder является чрезвычайно надежной боевой машиной. Она имеет броню толщиной до 45 мм и боевую массу около 35 тонн. Внутри БМП есть место для 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир и наводчик расположены в башне, а механик-водитель находится спереди корпуса слева.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 11 сентября прибыла в Киев. Глава дипломатического ведомства пообещала Украине продолжать поддержку на пути к Европейскому Союзу.

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он высказал надежду, что скоро наша армия получит это вооружение.

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