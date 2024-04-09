Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder: названы термины

Правительство Германии заказало компании Rheinmetall дополнительно 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Поставка новой партии запланирована на 2024 год.

Об этом говорится на сайте Rheinmetall. Отмечается, что заказ был оформлен в марте 2024 года. Его общая стоимость составляет двузначную цифру миллионов евро.

В настоящее время компания уже передала украинским Вооруженным силам трехзначное количество БМП Marder в рамках прямых поставок и программ кольцевого обмена.

БМП, заказанные немецким правительством сейчас, оснащены интегрированными лазерными дальномерами, обеспечивающими эффективное и точное поражение целей. Первые 20 аналогичных машин концерн уже поставил Украине от имени правительства ФРГ в марте 2023 года. С тех пор было поставлено еще несколько партий, каждая из которых измеряется двузначными цифрами.

Боевая машина пехоты Marder, разработанная для Бундесвера, является одной из наиболее проверенных систем вооружения такого типа в мире. За время своего существования модель машины несколько раз модернизировалась и совершенствовалась.

Сейчас на вооружении Бундесвера находится более 300 боевых машин пехоты Puma, представляющих последнее поколение этого типа боевых машин и постепенно вытесняющих Marder с вооружения армии. С этой целью в 2023 году была заказана вторая партия из 50 дополнительных машин Puma.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 апреля Германия отправила в Литву передовое подразделение Бундесвера. Первые 20 военных будут готовить следующих солдат к развертыванию немецкой бригады.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Также ФРГ ищет комбинации для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину.

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