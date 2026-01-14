Германия передаст Украине многоцелевые вертолеты Westland Sea Lynx: что о них известно. Фото и видео

Военные силы Германии планируют сменить парк своих палубных вертолетов Mk 88A Sea Lynx (от компании Westland) на многоцелевые фрегатные вертолеты NH90 Sea Tiger (от компании NHIndustries). В связи с этим в ФРГ рассматривают бесплатную передачу указанных многоцелевых Sea Lynx военным Украины.

Весь парк палубных Sea Lynx у военных ФРГ насчитывает 21 машину, но количество, которое будет передано Украине, еще не определено. Об этом заявил командующий морской авиации Германии, капитан Бродер Нильсен.

Немецкий подарок

Капитан Бродер Нильсен предположил, что указанные вертолеты могут быть подарены Украине – так же, как и вертолеты Sea King в 2024 году.

"Морские рыси" (Sea Lynx на языке производителя означает буквально "морскую рысь". – Ред.) будут выведены из эксплуатации примерно через год. Думаю, мы найдем хорошее решение, что с ними делать. Все эти "рыси" могут, а потому будут продолжать летать – они не попадут в музей. Поэтому мы обязательно увидим, как они еще где-то летают", – сказал капитан Нильсен.

На уточняющий вопрос, означает ли это "где-то" то же место, где сейчас летают британские Sea King – то есть, Украину, – он ответил утвердительно.

О чем речь

В парке машин Морской авиации ФРГ есть 21 вертолет Sea Lynx британского производства, причем первый был поставлен в 1999 году. Вертолет оснащен радаром дальнего поиска и многоцелевой турелью переднего боя, гидролокатором, несколькими торпедами и одновременно ракетами класса "воздух-поверхность". Напоследок в вертолете есть еще 12,7-мм пулемет, установленный в дверях машины.

Вертолет имеет сразу два двигателя Rolls-Royce Gem 42-1, каждый мощностью до тысячи л.с. (двухмоторная схема позволяет безопасно продолжать полет в случае отказа одного из двигателей, что соответствует стандартам НАТО для корабельной авиации).

Вертолет имеет довольно компактные габариты: длина фюзеляжа всего 15,2 метра, диаметр несущего винта – 12,8 метра. Причем лопасти несущего винта и хвостовая балка аппарата складываются, что позволяет размещать вертолет в ангаре стандартного корабельного класса.

Возможности машины

Передача Украине вертолетов Sea Lynx "открывает новую страницу в усилении возможностей украинского парка вертолетов", считают специалисты "Милитарного". Они предполагают, что эти машины будут привлекать к выполнению разносторонних задач, в частности для перехвата дронов-камикадзе Shahed.

Также эти вертолеты могут применяться для проведения поисково-спасательных операций, а еще – для обнаружения подводных целей.

Одним из ключевых преимуществ Sea Lynx является его скорость (по сравнению с другими вертолетами этого класса). Она позволяет оперативно выходить в заданные районы для перехвата беспилотников, что имеет критическое значение в условиях постоянных атак дронов. А тот факт, что этот вертолет можно размещать на украинских корветах типа Ada в сочетании с его противокорабельными ракетами позволит именно этому вертолету стать "длинной рукой" Украины для уничтожения подавляющего большинства надводных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев от ФРГ получил шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (вместе с комплектом запасных частей) лишь в начале 2024 года. Гораздо раньше указанную технику Украине начала предоставлять Великобритания.

