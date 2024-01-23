Германия впервые передаст Украине вертолеты и проведет обучение военных
Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.
Немецкая сторона также обеспечит обучение украинским военным. Об этом сообщает издание Tagesschau.de.
"Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты комплектующих и запасных частей, а также обучение для них", – говорится в сообщении.
Ожидается, что вертолеты будут поставлены из запасов Бундесвера.
"Sea King Mk41 – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат. Это первая немецкая поставка такого рода", – сказал Писториус.
Напомним, во вторник, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG, так называемый Рамштайн). Это первая в этом году, а всего 18-я встреча военной коалиции в поддержку Украины с участием представителей из почти 50 стран.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина может "перехитрить" российских оккупантов путем использования асимметричного подхода, который базируется на технологических и стратегических преимуществах. Недавно россияне увеличили количество ракет, применяемых для атак по Украине, но эффективность нашей противовоздушной обороны против российских атак также повысилась.
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