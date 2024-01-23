Умеров на 'Рамштайне' сказал, как ВСУ могут перехитрить оккупантов: суть стратегии

Украина может "перехитрить" российских оккупантов путем использования асимметричного подхода, который базируется на технологических и стратегических преимуществах. Недавно россияне увеличили количество ракет, применяемых для атак по Украине, но эффективность нашей противовоздушной обороны против российских атак также повысилась.

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Такое заявление сделал министр обороны Рустем Умеров на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

"После нашей последней встречи Россия попробовала новую тактику. Враг пытался найти слабые места в нашей системе ПВО. Почти вдвое выросло количество ракет, запущенных по Украине", – сказал он.

Также более чем на треть выросло количество выпущенных оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

В то же время эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак, по словам министра, тоже выросла на треть.

"Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью снабжения и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", – заявил Умеров.

Напомним, во вторник, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG, так называемый Рамштайн). Это первая в этом году, а всего 18-я встреча военной коалиции в поддержку Украины с участием представителей из почти 50 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 17-й саммит "Рамштайн" состоялся 22 ноября. По его итогам, Украина заручилась получением новых пакетов вооружений, а также удалось создать новую коалицию: наземных средств противовоздушной обороны.