Германия впервые официально раскрыла количество переданных Украине зенитных ракет Patriot и IRIS-T. Видео

В Германии впервые раскрыли количество зенитных ракет к Patriot и IRIS-T (SLM/SLS), переданных защитникам украинского неба. Их общая численность не достигает тысячи.

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Цифры показали в Бундесвере в программе Nachgefragt ("Спросили") с генерал-майором Кристианом Фройдингом, начальником штаба планирования и командования министерства обороны ФРГ. Соответствующее видео пресс-служба опубликовала в YouTube 24 февраля.

За все время (с момента поступления этих зенитно-ракетных комплексов на вооружение ВСУ) Берлин отправил Киеву:

– 658 зенитных ракет для IRIS-T;

– 328 ракет для Patriot.

Всего – 986 ракет.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты поставляют Украине 20% всего вооружения и военной техники, которая поступает Силам обороны. Еще 25% поставляет Европа и 5,5% производит (или финансирует закупку) Украина, заявили в The Wall Street Journal.

– Президент Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что Испания тайно передала Украине шесть систем ПВО.

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