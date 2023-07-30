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Герои навсегда в строю: на фронте погибли пять бойцов батальона "Волки да Винчи"

Дарья Дурова
War
2 минуты
23,9 т.
Погибло пять защитников Украины: названо имена

1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов. Один Герой погиб на Бахмутском направлении, четыре – на Харьковском.

Видео дня

1-я ОМБ заявила о трагедии на своем канале в Telegram. Пресс-служба опубликовала там фотографии бойцов, которые погибли на войне с российскими оккупантами.

Герои отдали жизнь за Украину

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом не стало Давида "Вольта" Ищенко

На Донбассе погиб Давид Ищенко

Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погибли:

Владимир "Электрик" Паращишин;

Воин Владимир Паращишин

Юрий "Крис" Криса;

Воин Юрий Криса

Евгений "Жека" Светличный;

Воин Евгений Светличный

Алексей "Тихий" Найда.

Алексей Найда

В 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" отметили, что эти Герои встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое – свою жизнь.

"В боях за нашу свободу мы теряем самых преданных сынов Украины... Каждая гибель воина – большая потеря для нации, каждая гибель Волка – большая потеря для стаи. Помним и мстим! Честь, братья", – написала пресс-служба.

Харьковское направление
Линия фронта в районе Бахмута на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

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