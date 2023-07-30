Герои навсегда в строю: на фронте погибли пять бойцов батальона "Волки да Винчи"

1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов. Один Герой погиб на Бахмутском направлении, четыре – на Харьковском.

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1-я ОМБ заявила о трагедии на своем канале в Telegram. Пресс-служба опубликовала там фотографии бойцов, которые погибли на войне с российскими оккупантами.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом не стало Давида "Вольта" Ищенко.

Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погибли:

– Владимир "Электрик" Паращишин;

– Юрий "Крис" Криса;

– Евгений "Жека" Светличный;

– Алексей "Тихий" Найда.

В 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" отметили, что эти Герои встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое – свою жизнь.

"В боях за нашу свободу мы теряем самых преданных сынов Украины... Каждая гибель воина – большая потеря для нации, каждая гибель Волка – большая потеря для стаи. Помним и мстим! Честь, братья", – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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