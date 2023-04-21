'Гив ми йо координат': гауляйтер Рогов опубликовал перехват разговоров 'иностранных наемников' в Украине и эпически оконфузился

Коллаборант и пропагандист Владимир Рогов, ведущий антиукраинскую деятельность на оккупированной территории Запорожской области, опубликовал разговор так называемых "иностранных наемников" в Украине. Однако ощутимый акцент английского "наемника" наталкивает на мысли, что это очередной русский фейк.

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Предатель, называющий себя членом военного совета администрации Запорожской области, опубликовал эту запись в своем Telegram-канале. О так называемом "перехвате" сразу начали писать российские пропагандистские СМИ.

Как пишут пропагандисты, российские разведчики перехватили на Запорожском направлении переговоры "иностранных наемников", воюющих на стороне ВСУ. В этих переговорах якобы идет речь о корректировке огня артиллерии. Российские СМИ отмечают, что из разговора так называемых "наемников" трудно определить, из какой именно они страны из-за акцента.

Так называемые переговоры велись на английском языке, и в них "наемники" рассказывали, что у украинцев не хватает подготовленных специалистов, и что без иностранцев они "давно умерли".

Однако сама запись, в частности выразительный славянский акцент "наемников", наталкивает на мысли о том, что это очередной русский фейк. Им россияне стремятся обесценить всю мощь украинских защитников, и в очередной раз подчеркнуть, что в Украине они воюют с "силами НАТО".

Так, в своем Telegram-канале Рогова высмеял украинский политик Антон Геращенко, который отметил нелепость российских пропагандистов.

"Ничего смешного сегодня вы уже не услышите! Рогов утверждает, что это "перехват переговоров иностранных наемников", воюющих на стороне ВСУ. Конечно, определить национальность участников диалога невозможно, но мы рискнем: судя по акценту, это тот самый "гомосоветикус", – подытожил Геращенко.

Ранее сообщалось, что пропагандисты Путина распространили новый фейк о бойцах ВСУ, якобы "украинцы" остановили автомобиль женщины с ребенком и стали ему угрожать.

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