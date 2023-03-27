Пропагандисты Путина распространили новый фейк о бойцах ВСУ: в сети указали на провалы. Видео

Российские оккупанты запустили в сети очередной фейк. На видео, которое распространяет по сети, видно, как якобы "украинцы" остановили автомобиль женщины с ребенком и стали ей угрожать.

Видео дня

Об этом стало известно из Telegram-канала офіцера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица". В ролике слышны звуки выстрелов и видно, как человек в украинской форме стреляет из автомата.

На видео видно, как девушка едет в автомобиле. Съемка ведется с видео-регистратора, который расположен на лобовом стекле.

Данную машину обгоняет военный автомобиль с "украинским флагом" сзади. Из него вышли двое мужчин в украинской форме. Один из них на "ломаном" украинском языке начал угрожать девушке.

Далее были слышны звуки выстрелов, а после "украинский солдат" выстрелил в строну.

На видео слышны крики женщины и ребенка.

Данный ролик быстро разлетелся по пропагандистским пабликам, но пользователи сразу же раскусили, что это фейк.

В сети обратили внимание, что материал начали распространять российские сомнительные каналы.

Кроме того, форму, флаг Украины и желтый скотч можно свободно купить.

Также важным фактом является то, что на территории Украины запрещены видео-регистраторы. А доказательств, кроме данного "эпичного" видео, больше нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда запустила "новую серию" фейка о том, что Вооруженные силы Украины "бомбят Донбасс". Так называемые журналисты показали истерику женщины, державшей в руках деталь "оружия" – но это оказалась запчасть от машины.

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